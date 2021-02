Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Kreisklinikum Calw unter Quarantäne ++

Das Kreisklinikum Calw wurde unter Quarantäne gestellt - mehrere Patienten und Mitarbeiter sind wohl infiziert. Im Pandemie-Jahr 2020 produzierte die deutsche Industrie weniger. Die Entwicklungen im Liveblog.

Deutsche Industrie produzierte 2020 weniger

Altmaier entschuldigt sich bei Firmen für Verzögerungen bei Hilfen

Österreich lockert Auflagen und verschärft Grenzkontrollen

RKI: 4535 Neuinfektionen und 158 weitere Todesfälle

Weltweit knapp 106 Millionen Infektionen

11:25 Uhr Hälfte der Corona-Hilfen ausgezahlt Etwas mehr als die Hälfte der von Unternehmen beantragten November- und Dezemberhilfen sind bis Anfang Februar tatsächlich ausgezahlt worden. Bis heute wurden für diese Hilfen Anträge für ein Fördervolumen von rund 9,4 Milliarden Euro gestellt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Ausgezahlt wurden davon - entweder als Abschlagszahlung oder als reguläre Auszahlung - bisher knapp 5,2 Milliarden Euro. Das entspricht rund 55 Prozent der beantragten Summe. Für November fällt der Anteil der ausgezahlten Mittel mit knapp 63 Prozent höher aus als für Dezember mit 46 Prozent.

10:52 Uhr Kreisklinikum Calw unter Quarantäne Der Landkreis Calw bei Stuttgart hat sein Klinikum unter Quarantäne gestellt. Ersten Angaben zufolge sind mehrere Patienten und Mitarbeiter infiziert. Die Untersuchungen auf Corona-Mutationen laufen noch, berichtet der SWR. Corona: Kreisklinikum Calw steht unter Quarantäne swr.de

10:22 Uhr Tschentscher gegen automatische Lockerungen Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich gegen automatische Lockerungen der Corona-Beschränkungen bei einem Inzidenzwert unter 50 ausgesprochen. "Es darf keinen Automatismus geben", sagte Tschentscher der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wir brauchen eine Einschätzung der Gesamtlage und müssen sehr vorsichtig bleiben." Ansonsten könnte der Inzidenzwert schnell wieder bis weit über 50 steigen.

10:17 Uhr Karliczek fordert "großes Programm" für benachteiligte Schüler Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat eine gemeinsame Kraftanstrengung mit den Ländern gefordert, um benachteiligte Schüler in der Pandemie zu unterstützen. "Wir brauchen ein großes Programm, damit wir den Kindern und Jugendlichen helfen, nach der Pandemie wieder richtig in die Spur zu kommen", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es geht ja nicht nur um Wissensvermittlung, sondern ganz stark auch um Persönlichkeitsentwicklung und soziales Miteinander." Hierzu müssten Bund und Länder einen gemeinsamen Rahmen schaffen, forderte die Ministerin. "Das darf gern eine große Aktion werden - nach dem Motto: Für eine starke Jugend nach Corona." Sie sei mit den Ländern im Gespräch, um ein entsprechendes Programm auf den Weg zu bringen. Unterricht trotz Pandemie Leitfaden soll sichere Schulöffnungen ermöglichen Ein vom Bildungsministerium geförderter Leitfaden soll Schulöffnungen trotz Pandemie wieder möglich machen.

10:16 Uhr SPD-Generalsekretär erwartet Verlängerung des Lockdowns SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erwartet, dass Bund und Länder am Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns beschließen werden. In den Sendern RTL/ntv warnte Klingbeil vor "Überbietungsdebatten" bei möglichen Verschärfungen. Er fügt aber hinzu: "Es zeichnet sich ab, dass die Maßnahmen verlängert werden." Corona-Beschränkungen Die Suche nach einem Öffnungskonzept Übermorgen beraten Bund und Länder über das weitere Corona-Vorgehen - Lockerungen scheinen unwahrscheinlich.

09:36 Uhr Deutsche Industrie produzierte 2020 weniger Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 8,5 Prozent weniger produziert als 2019. Nach dem Tiefpunkt während des ersten Corona-Lockdowns im April hat sich die Lage im weiteren Jahresverlauf kontinuierlich erholt, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Im Dezember lag der preisbereinigte Wert der hergestellten Güter nur noch 1,0 Prozent unter dem Vorjahresmonat und stabil im Vergleich zum November. Die Industrie im engeren Sinne, also ohne Bergbau und Baugewerbe, legte in dem Monat im Vergleich zum November um 0,9 Prozent zu. Vor allem Vorleistungsgüter (+2,0 Prozent) und Konsumgüter (+2,6 Prozent) zogen an. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung 2,9 Prozent niedriger als im Vormonat und die Bauproduktion war um 3,2 Prozent gesunken. Das Baugewerbe ist allerdings deutlich besser durch die Corona-Krise gekommen als das übrige Produzierende Gewerbe.

09:08 Uhr Russland meldet fast 16.000 Neuinfektionen In Russland verzeichnen die Behörden binnen 24 Stunden 15.916 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle steigt damit auf über 3,98 Millionen. Zudem starben 407 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 77.068 Todesfälle. In Russland sind Impfungen wie in Deutschland freiwillig. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 3,98 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Bild: AFP

08:49 Uhr Scholz: "Müssen Öffnungskonzept konkretisieren" Bundesfinanzminister Olaf Scholz will bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch über ein "Öffnungskonzept, eine Öffnungsstrategie" sprechen. "Da wird jetzt weiter konkretisiert werden müssen", sagt er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Priorität hätten aus seiner Sicht Schulen und Kitas. Man müsse aber "vorsichtig bleiben", es müsse auf die Mutationen des Virus geachtet werden. Die Impfstoffproduktion müsse so weit wie möglich angekurbelt werden. Gleichzeitig müsse "darüber nachgedacht" werden, wie das Impfen "konkret organisiert wird", sobald mehr Impfstoff vorliege. "Spätestens im zweiten Quartal wird es Wochen geben, in denen wir Millionen Impfungen vornehmen müssen." Das müsse jetzt genau vorbereitet werden, damit im Sommer dann "ziemlich viele" Bürger geimpft seien. Finanzminister Scholz fordert konkrete Strategie für Lockerungen tagesschau 09:00 Uhr, 8.2.2021

07:35 Uhr Zweiter Lockdown trifft Mittelstand weniger hart Der aktuelle Corona-Lockdown trifft Deutschlands Mittelständler einer Umfrage zufolge etwas weniger heftig als die Beschränkungen zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. "Viele haben aus den Erfahrungen des Vorjahrs gelernt und neben Geschäftsmodellen offensichtlich auch Kostenstrukturen angepasst", erläuterte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW. Zudem dürfte die wirtschaftliche Erholung im Sommer und Herbst geholfen haben, Liquiditätsreserven wieder aufzufüllen. Auch die staatlichen Hilfsmaßnahmen trügen zur Stabilisierung bei.

06:40 Uhr Medienbericht: Pläne für sichere Schulöffnungen Feste Gruppen, gestaffelter Unterricht, Maskenpflicht: Diese und weitere Maßnahmen empfiehlt offenbar ein vom Bildungsministerium geförderter Leitfaden, der der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vorliegt. Er soll Schulöffnungen trotz Pandemie wieder möglich machen. Unterricht trotz Pandemie Leitfaden soll sichere Schulöffnungen ermöglichen Ein vom Bildungsministerium geförderter Leitfaden soll Schulöffnungen trotz Pandemie wieder möglich machen.

06:38 Uhr Altmaier entschuldigt sich bei Firmen für Verzögerungen bei Hilfen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich bei den Unternehmen für die schleppende Auszahlung von Hilfsgeldern in der Corona-Krise entschuldigt. Altmaier sagte in der Internet-Sendung der "Bild"-Zeitung: "Erst einmal entschuldige ich mich dafür, dass es so lange dauert." Er fügte allerdings hinzu, wenn er "irgendeine Möglichkeit" gesehen hätte, die Hilfen zu zu beschleunigen, "ich hätte es gemacht". Wirtschaftsverbände und die Opposition kritisieren die Regelungen für die Corona-Hilfen als zu kompliziert und bürokratisch. Altmaier räumte nun ein, dass der Staat bei diesen Hilfen "zu schwerfällig" agiere und schneller werden müsse. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier reagierte auf den Vorwurf, der Staat reagiere bei den Maßnahmen für Unternehmen zu schwerfällig. Bild: dpa

06:31 Uhr Österreich lockert Auflagen und verschärft Grenzkontrollen Österreich lockert heute seine Corona-Einschränkungen. Schulen, Museen und Geschäfte dürfen dann wieder öffnen. Besucher und Kunden müssen aber medizinische Masken tragen. Für Besuche bei Friseuren muss zusätzlich ein negativer Corona-Tests vorgewiesen werden. Auch Treffen von Menschen aus mehr als zwei Haushalten sind ab Montag wieder erlaubt. Zugleich will Österreich Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern verschärfen, um eine Verbreitung des Virus durch Reisende einzudämmen. Die Reisebewegungen sollen nach Angaben des Innenministeriums auf ein Minimum reduziert werden.

05:32 Uhr RKI: 4535 Neuinfektionen und 158 weitere Todesfälle In Deutschland steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle um 4535 auf insgesamt 2.288.545. Die Gesundheitsämter melden dem Robert-Koch-Institut zudem binnen 24 Stunden 158 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie 61.675 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 76,0. Die Bundesregierung strebt einen Wert unter 50 an. Am Wochenende sind die Zahlen allerdings oft niedriger, da weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiten.

04:41 Uhr Iran stellt weiteres Corona-Vakzin vor - Tests stehen noch aus Der Iran hat das zweite im Land entwickelte Corona-Vakzin vorgestellt und nach eigenen Angaben mit Tests am Menschen begonnen. Das berichtete das Staatsfernsehen am Sonntag. Demnach soll das neue Vakzin zunächst an 13 Personen getestet werden. Gibt es keine ernsten Gegenreaktionen, sollen die Tests auf zunächst 20 bis 120 Menschen ausgeweitet werden. Tests an Tieren wurden den Angaben nach bereits abgeschlossen. Der Iran arbeitet auch an einem gemeinsamen Impfstoff mit Kuba. Anfang Februar hatte der Iran hat die erste offizielle Lieferung im Ausland gefertigter Corona-Impfstoffe erhalten - 500.000 Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V. Das Land mit mehr als 83 Millionen Einwohnern kämpft gegen einen der schlimmsten Corona-Ausbrüche des Vorderen Orients an. Nach offiziellen Zahlen starben mehr als 58.000 Menschen. Der Iran hatte bereits Ende vergangenen Jahres den Impfstoff "Coviran Barekat" entwickelt. Nun soll das zweite Vakzin an Menschen erprobt werden. Bild: AP

02:35 Uhr Wissenschaftler: "Inzidenz unter 50 bis Mitte Februar eher nicht möglich" Wegen der sinkenden Corona-Inzidenzwerte Entwarnung zu geben, hält Kai Nagel, Professor für Verkehrssystemplanung an der TU Berlin, für verfrüht. "Es wird eher nicht möglich sein, schon Mitte Februar unter den Wert von 50 zu kommen", sagt er der Zeitung "Rheinische Post". Das habe mit den Mutationen des Coronavirus zu tun. "Wir sehen in unseren Simulationen erste Auswirkungen". Die Stufenpläne der Bundesländer zu möglichen Lockerungen der Corona-Verordnungen lockerten aus seiner Sicht an der falschen Stelle: "Eine vollständige Öffnung der Schulen wäre das falsche Signal".

01:59 Uhr Südafrika will Pfleger und Ärzte nicht mit AstraZeneca-Vakzin impfen Südafrika will Mitarbeiter des Gesundheitswesens anders als bislang geplant nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford impfen. Erste Ergebnisse einer klein angelegten Studie wiesen nach Oxford-Angaben jüngst darauf hin, dass das AstraZeneca-Vakzin bei Infektionen mit der südafrikanischen Corona-Variante nur "minimalen Schutz" gegen leichte Verläufe der Krankheit Covid-19 bietet. In der vergangenen Woche hatte das Land die erste Million Dosen des Vakzins erhalten. Es war erwartet worden, dass das Mittel ab Mitte Februar für die Impfungen von Pflegepersonal und Ärzten genutzt wird, die in vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen. An der Studie, die noch nicht unabhängig geprüft wurde, hatten sich etwa 2000 gesunde und junge Menschen beteiligt. Das Risiko einer schweren Erkrankung sei in der Studie nicht erfasst worden, teilten die Universität Oxford in Großbritannien sowie die Witwatersrand-Universität in Johannesburg mit. Die Studienteilnehmer gehörten wegen ihres jungen Alters nicht zu Risikogruppen für schwere Verläufe von Covid-19. Die zuerst in Südafrika entdeckte neue Variante des Coronavirus ist nach Angaben des Gesundheitsministers Zweli Mkhize mittlerweile für mehr als 90 Prozent der Corona-Infektionen in dem Land verantwortlich. Corona-Impfstoff Südafrika stoppt Impfungen mit AstraZeneca Eine Studie weckt Zweifel, ob der Impfstoff auch gegen die Südafrika-Mutation des Virus schützt.

01:53 Uhr Altmaier wirbt für Verlängerung des Lockdowns Laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier müsse die schnelle Senkung der Corona-Infektionszahlen absoluten Vorrang vor einer Lockerung des Lockdowns haben. "Mein Rat als Bundeswirtschaftsminister ist, dass wir alles, aber auch wirklich alles tun, damit die Zahlen schneller runtergehen", sagt Altmaier im Politik-Talk der Zeitung "Bild" mit Blick auf die Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch. Selbstverständlich werde auch an "Öffnungsstrategien" gearbeitet. Derzeit seien die "Zahlen aber noch zu hoch, um konkrete Schritte jetzt schon zu verantworten". Die Zahl der Neuinfektionen sei gegenwärtig noch doppelt so hoch wie zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown verhängt wurde.

01:31 Uhr Weltweit knapp 106 Millionen Infektionen Weltweit haben sich nachweislich mehr als 105,98 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mindestens 2,31 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus. Die meisten Ansteckungsfälle verzeichnen die USA, Indien, Brasilien, Russland und Großbritannien.

01:26 Uhr Grünen-Politiker: Brauchen besseres Monitoring der Corona-Maßnahmen Mehrere Grünen-Politiker fordern vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie eine bessere Datengrundlage zur Wirksamkeit der Lockdown-Maßnahmen. "Es findet kein systematisches, wissenschaftliches Monitoring zur Wirksamkeit einzelner Eindämmungsmaßnahmen statt. Diese Versäumnisse machen einen längeren, allgemeineren Lockdown nötig", heißt es in einem Papier der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Maria Klein-Schmeink, des forschungspolitischen Sprechers Kai Gehring und der Sprecherin für Pflegepolitik, Kordula Schulz-Asche, das der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. "Für eine differenzierte und verantwortungsvolle Öffnung müssen diese Forschungsfragen schleunigst adressiert werden", heißt es weiter. Aus Sicht von Kai Gehring hat die Bundesregierung es versäumt, "die Virus-Übertragung in speziellen Umfeldern wie dem öffentlichen Nahverkehr oder der Schule gezielt und systematisch erforschen zu lassen."