SPD-Ministerpräsidentin Dreyer kritisiert die Teststrategie von Gesundheitsminister Spahn. CSU-Politiker Manfred Weber verteidigt den Exportstopp für Impfstoffe. Alle Entwicklungen im Liveblog.

03:40 Uhr

CSU-Politiker Manfred Weber verteidigt Exportstopp für Impfstoffe

Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europa-Parlament, Manfred Weber, verteidigt den Exportstopp für den AstraZeneca-Impfstoff." Es geht nicht um Europe first, aber auch die EU muss ihre Bürger selbstverständlich schützen", sagt der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Europa sei derzeit eine der am stärksten betroffenen Regionen. Wenn Zusagen nicht eingehalten würden wie im Fall des Herstellers AstraZeneca, sei die Option eines Exportstopps für in der EU produzierte Impfstoffe richtig, betont Weber. Das Vorgehen der italienischen Regierung sei verständlich und konsequent. Italien hatte die Lieferung von 250.000 Dosen Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca an Australien blockiert