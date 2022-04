Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Inzidenz sinkt weiter ++ Stand: 09.04.2022 05:05 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gefallen. Kliniken müssen wegen der Pandemie weiter Operationen verschieben oder Patienten verlegen. Alle Entwicklungen im Liveblog.





Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Krankenhäuser leiden weiter unter Personalnot

Familienministerin empfiehlt Corona-Tests vor Ostern

Sieben-Tage-Inzidenz weiter gefallen Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert bei 1141,8. Am Vortag hatte er 1181,2 betragen, vor einer Woche 1531,5. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug bei 150.675 - nach 175.263 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 309 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 131.679. Hintergrund Situation in Deutschland Die Corona-Lage im Überblick Wie ist die Corona-Lage auf Kreisebene, beim Impfen und auf den Intensivstationen? Ein Überblick.

Familienministerin rät zu Tests vor Ostern - Mit Blick auf das anstehende Osterfest hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel dazu aufgerufen, sich wegen der Corona-Pandemie weiter vorsichtig zu verhalten. "Ich rate dazu, dass sich alle vorher mit einem Schnelltest testen", sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir haben jeden Tag 300 Corona-Tote. Das ist eine Zahl, die mich sehr besorgt. Daher sollten wir weiter Maske tragen in allen Situationen, in denen wir sie bisher getragen haben", sagte Spiegel. Das sei auch eine Frage der Solidarität gegenüber der älteren Generation und den Jüngsten. Die Familienministerin kritisierte die Ablehnung der allgemeinen Impfpflicht im Bundestag. "Ich habe mich für die Impfpflicht ab 18 eingesetzt, und ich bedauere, dass es nicht dazu gekommen ist". Sie appelliere nun an alle, die noch ungeimpft seien, sich freiwillig impfen zu lassen. Wenn es nicht gelinge, die Impfquote deutlich zu erhöhen, steuere man im Herbst höchstwahrscheinlich auf eine sehr schwierige Situation zu.

Weiter Personalnot in Krankenhäusern In sechs von zehn Krankenhäusern in Deutschland müssen nach Angaben des Verbands leitender Krankenhausärzte (VLK) wegen der Corona-Pandemie noch immer Operationen verschoben werden. "In 60 Prozent der Häuser müssen planbare Eingriffe verschoben werden, in sechs von zehn Kliniken werden die Pflegepersonaluntergrenzen unterschritten", sagte der VLK-Präsident Michael Weber, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" . In drei von zehn Kliniken müssten Patienten in andere Kliniken verlegt werden, und das auch aus großen Krankenhäusern Der VLK befragte der Zeitung zufolge deutschlandweit seine Mitglieder. In der Umfrage gaben demnach 20 Prozent der leitenden Krankenhausärzte an, dass die Notfallversorgung gefährdet sei. Gut zehn Prozent der Betten auf Allgemein- und Intensivstationen seien weiter von Patienten mit einer Corona-Infektion belegt. Angesichts der angespannten Situation kritisierte der VLK die Corona-Politik von Bund und Ländern scharf. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei, und der zunehmende politische Streit gefährdet die Versorgungslage", sagte Weber.