Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Ärzte rechnen bald mit Krankenhausüberlastung ++ Stand: 22.01.2022 02:22 Uhr

Ärztevertreter rechnen bereits Anfang Februar mit Engpässen in Krankenhäusern. Gesundheitsminister Lauterbach will PCR-Testkapazitäten für die kritische Infrastruktur aufsparen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Rio verschiebt Karnevalsumzüge Wegen der Corna-Pandemie hat die brasilianische Metropole Rio de Janeiro erneut die weltberühmten Karnevalsumzüge verschoben. "Aufgrund der Zunahme der Covid-19-Fälle in der Stadt kündigen wir an, den Karneval auf den Feiertag Tiradentes im April zu verlegen", teilte die Stadtverwaltung via Twitter mit. Der Feiertag fällt auf den 21. April. In Brasilien haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 23,5 Millionen der 210 Millionen Landesbewohner mit dem Coronavirus infiziert. Fast 623.000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - eine der höchsten Todeszahlen weltweit. Inzwischen sind fast 70 Prozent der brasilianischen Bevölkerung komplett geimpft. Zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder enorm, auch beeinflusst durch die Omikron-Variante und Feiern zu Weihnachten und Silvester. Am Mittwoch meldete Brasilien erstmals mehr als 200.000 neue Corona-Fälle in einem Tag.

Ärzte warnen: Kliniken Anfang Februar an Belastungsgrenze Angesichts rasant steigender Infektionszahlen sehen Ärztevertreter die Kliniken bereits in wenigen Tagen an ihrer Belastungsgrenze. "Spätestens Anfang Februar wird es in den Krankenhäusern deutschlandweit sehr eng werden, wenn die Infektionszahlen weiterhin in diesem Tempo steigen", sagt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, der Funke Mediengruppe. Dabei gehe es nicht nur um steigende Patientenzahlen, sondern auch um Personalausfälle in Kliniken, Laboren und Rettungsdiensten. Das könne dazu führen, dass die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr dem üblichen Standard entsprechen werde.

Lauterbach will PCR-Tests für Höhepunkt der Omikron-Welle aufsparen Angesichts der erwarteten hohen Corona-Welle durch die Omikron-Variante will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach PCR-Tests aufsparen. Auf einen positiven Schnelltest solle daher nicht zwingend ein PCR-Test folgen: "Mein Vorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz sieht vor, dass künftig nur noch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test bestätigen lassen können", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post" . Alle anderen, die beispielsweise zu Hause einen positiven Schnelltest hatten, sollten diesen im Testzentrum nur noch mit einem "professionellen Antigen-Schnelltest" bestätigen lassen. Lauterbach rechnet in kurzer Zeit mit mehreren Hunderttausend neuen Infektionsfällen pro Tag. "Das wird kein Gesundheitsamt mehr abarbeiten können, auch nicht mit Hilfe der Bundeswehr. Wir brauchen daher schnellstmöglich einen Fokus der Kontaktnachverfolgung, zum Beispiel bei Lehrkräften, medizinischem Personal, Beschäftigten von Energie- und Wasserversorgern, Einsatzkräften und anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur." Einen Entwurf seines Ministeriums würden die Gesundheitsminister, der Bund und die Länder diskutieren und auf den Weg bringen, kündigte der Minister an. Bund und Länder beraten am Montag erneut über die Corona-Lage.