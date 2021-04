Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Bildungsgewerkschaften: Alle Lehrer impfen ++

Bildungsgewerkschaften verlangen, dass alle Lehrer geimpft werden. Finanzminister Scholz fordert einen Fahrplan aus dem Lockdown. Tausende demonstrieren in London gegen Corona-Maßnahmen.

Bildungsgewerkschaften: Alle Lehrer impfen

Scholz fordert Fahrplan aus Lockdown

Tausende demonstrieren in London

02:28 Uhr Gewerkschaften wollen Impfungen für alle Lehrer Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert eine vorgezogene Corona-Impfung für sämtliche Lehrer. Wenn Schulen jetzt bis zu einem Inzidenzwert von 165 geöffnet bleiben müssten, sei es notwendig, alle Lehrkräfte in die Impf-Priorisierungsgruppe 2 vorzuziehen, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bisher seien nicht alle Lehrer in Gruppe 2 eingeordnet. "Wer öffnet, muss impfen." Nur so könne der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte und Schüler sowie deren Eltern gesichert werden. Der Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft VBE, Udo Beckmann, äußerte sich ebenfalls besorgt über mangelnden Impfschutz von Lehrern an weiterführenden Schulen. Während aufgrund der Bundesnotbremse vielerorts Schulen schließen müssten, blieben sie für Abschlussklassen offen.Alle Lehrkräfte müssten gleichermaßen Impfangebote erhalten.

01:20 Uhr Scholz fordert Fahrplan aus dem Lockdown Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert für Ende Mai ein belastbares Konzept für den Weg aus dem Corona-Lockdown. "Wir brauchen den Fahrplan zurück ins normale Leben, aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen wird", sagte er der "Bild am Sonntag". "Ende Mai sollten wir in der Lage sein, belastbare Aussagen zu treffen. Ich will, dass wir als Regierung dann klare und mutige Öffnungsschritte für den Sommer festlegen." Der Vizekanzler verteidigte zugleich die gerade wirksam gewordene Bundes-Notbremse, um die dritte Corona-Welle zu brechen. «Wir brauchen noch einmal diese Anstrengung, damit wir einen schönen Sommer und dann wieder ein unbeschwerteres Leben haben", sagte er-