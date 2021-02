FDP-Chef Lindner fordert Lockerungen der Corona-Einschränkungen ab einem Inzidenzwert von unter 35. Die Weltbank will die Impfstoff-Versorgung für arme Länder rasch absichern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

05:10 Uhr

Lehrerverband dringt auf vorgezogene Impfung von Klassenlehrern im Präsenzunterricht

Angesichts der anstehenden Schulöffnungen in der Corona-Krise hat der Deutsche Lehrerverband mehr Schutzmaßnahmen und vorgezogene Impfungen für Klassenlehrer im Präsenzunterricht gefordert. "Lehrkräfte, die jetzt in Grundschul- und Abschlussklassen in den Präsenzunterricht zurückkehren, sollten bevorzugt geimpft werden können", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Augsburger Allgemeinen". "Dies sollte – angefangen bei den Älteren und über 60-Jährigen - schnell geschehen", betonte er.

Dies dürfe nicht nur, wie von Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt, für Grundschullehrer gelten, sagte Meidinger. "Ein Vorrücken aller Lehrkräfte im Präsenzunterricht in der Rangfolge des Alters von der dritten in zweite Prioritätsgruppe wäre ein wichtiger Baustein für den Gesundheitsschutz an Schulen", sagte er. In manchen Bundesländern wie dem Saarland, Bremen oder Sachsen kehrten Abschlussklassen in Gymnasien, Berufs- und Realschulen teilweise in voller Stärke in den Unterricht zurück.