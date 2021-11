Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ US- Regierungssprecherin testet positiv ++ Stand: 01.11.2021 00:53 Uhr

Jen Psaki hat sich mit Covid-19 infiziert. Präsident Biden testet negativ. In Österreich tritt die 3-G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

US-Regierungssprecherin Psaki mit Coronavirus infiziert Die Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Psaki teilt weiter mit, sie sei Biden zuletzt am Dienstag begegnet und habe dabei eine Maske getragen. Sie sei geimpft und habe leichte Symptome. Präsident Biden wurde einem Insisder zufolge negativ getestet.

Maskenpflicht am Sitzplatz in Schleswig-Holsteins Schulen endet An den Schulen in Schleswig-Holstein gilt ab November keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz. Für nicht geimpfte und nicht genesene Kinder und Jugendliche bleibe die Testpflicht bestehen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag in Kiel an. "Wir bitten herzlich darum, dass alle verantwortungsbewusst mit dem Schritt umgehen." Sollte es in einer Lerngruppe zu einer Infektion kommen, gelten dort für fünf Tage eine tägliche Testpflicht und eine Maskenpflicht.