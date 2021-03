Stiko-Chef Mertens hat das russische Vakzin Sputnik V einen "guten Impfstoff" genannt. Brasilien hat einen weiteren Höchststand bei den täglichen Corona-Toten gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 9146 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 300 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9019 Neuinfektionen und 418 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Morgen bundesweit bei 65,4 - und damit niedriger als am Vortag (67,5).

04:40 Uhr

Brasilien meldet weiteren Tagesrekord an Corona-Toten

Nach der bisher tödlichsten Woche in der Pandemie hat Brasilien einen weiteren Höchstwert bei den an einem Tag erfassten Corona-Toten registriert. 1972 Menschen sind nach Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Abend (Ortszeit) innerhalb von 24 Stunden gestorben. Der bisherige Höchstwert lag am vergangenen Mittwoch bei 1910 Toten nach 1641 am Dienstag. Insgesamt sind damit in Brasilien 268 37 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.