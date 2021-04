Liveblog Coronavirus-Pandemie ++Laschet für bundesweite Lösung für Schulen++

Der CDU-Vorsitzende Laschet will eine bundesweit einheitliche Lösung für Schulen. Serbien geht gegen Impf-Gegner vor. Die Türkei meldet einen neuen Höchststand an Neuinfektionen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

04:31 Uhr Corona-Impfungen ermöglichen Lockerungen in Alten- und Pflegeheimen Einige Bundesländer haben vor Ostern in Alten- und Pflegeheimen die Corona-Regeln angesichts hoher Impfquoten gelockert. So wurden beispielsweise nach Angabe der zuständigen Ministerien vor kurzem in Bayern, Hessen oder Schleswig-Holstein die Corona-Regeln in den Einrichtungen abgemildert. In Mecklenburg-Vorpommern können Bewohner laut Sozialministerium seit Donnerstag je nach Impffortschritt im Heim öfter Besucher empfangen und auch untereinander mehr unternehmen. In der Tagespflege in Thüringen sind laut Landesverordnung vom Mittwoch wiederum Gruppenangebote in der Tagespflege in Abhängigkeit von der Infektionslage möglich. In Mecklenburg-Vorpommern wurden nach Behördenangaben nahezu alle impfwilligen Bewohner der Einrichtungen zweitgeimpft.

04:19 Uhr Laschet will bundesweit einheitliche Lösung für Schulen Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will eine bundesweit einheitliche Regelung erreichen, wie es für die Schulen in der Corona-Pandemie nach den Osterferien weitergeht. Diese sollten die Länder selbst treffen und nicht der Bund. "Ich wünsche mir, dass alles, was wir in den kommenden Wochen tun, möglichst bundeseinheitlich erfolgt. Das ist auch in Schulfragen möglich", sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es kann einen Konsens der Kultusministerkonferenz geben, den wir alle verbindlich umsetzen." Ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen werden, ist Laschet zufolge noch nicht entschieden. Bis zum Schulbeginn müsse eine bundeseinheitliche Antwort gefunden werden.

04:19 Uhr Serbien geht gegen Impfgegner vor Die Behörden in Serbien gehen gegen die wachsende Bewegung der Impfgegner vor. Am Donnerstag wurde die Psychiaterin Jovana Stojkovic für eine Vernehmung auf eine Polizeiwache in Belgrad gebracht. Der Galionsfigur der serbischen Anti-Impf-Bewegung werde vorgeworfen, mit ihren Posts in sozialen Medien und öffentlichen Auftritten "Furcht und Panik" zu verbreiten, hieß es in einem Beitrag des Staatsfernsehens. Verhört worden seien am selben Tag fünf weitere erklärte Impfgegner, darunter eine frühere Basketballspielerin. Justizministerin Maja Popovic betonte, dass das Innenministerium und Staatsanwälte im Einklang mit dem Gesetz handelten. Jegliche Urheber krimineller Akte müssten verfolgt werden, vor allem, wenn es um die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit gehe. Am Nachmittag wurde Stojkovic von der Polizei entlassen und von Dutzenden Anhängern begrüßt.