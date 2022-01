Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet über 200.000 Neuinfektionen ++ Stand: 27.01.2022 04:51 Uhr

Das RKI hat am Morgen 203.136 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1017,4. England hebt die meisten Corona-Beschränkungen auf. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

62.000 französische Impfpässe gefälscht - Verdächtige festgenommen Fahnder in Frankreich haben ein Netzwerk von Betrügern ausgehoben, das 62.000 gefälschte Impfnachweise erstellt haben soll. Die Ermittlungen einer Pariser Spezialeinheit für Cyberkriminalität hätten zur Festnahme von fünf Personen im Raum Poitiers und Lyon geführt, berichtete der Sender France Info am Abend unter Verweis auf die Polizei. Drei 22 bis 29 Jahre alte Verdächtige sollen die Daten von 35 Ärzten gehackt haben, um damit falsche Nachweise für Corona-Impfungen zu erstellen. Diese sollen sie direkt und über Mittelsmänner weiterverkauft haben. Der Betrug war nach Hinweisen unter anderem einer Krankenkasse aufgeflogen, die in der Dokumentation auf Tausende angebliche Impfungen durch eine einzelne Krankenschwester gestoßen war, die an der Impfkampagne aber gar nicht beteiligt war.

RKI meldet 203.136 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1017,4 Das Robert-Koch-Institut meldet mit 203.136 Positiv-Tests binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert. Das sind 69.600 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 133.536 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1017,4 von 940,6 am Vortag. 188 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 117.314. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 9,23 Millionen Corona-Infektionen registriert aus.