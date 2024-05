Flughafen Dakar Zehn Verletzte bei Unfall einer Boeing im Senegal Stand: 09.05.2024 16:31 Uhr

Bei dem Start einer Boeing in Dakar sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Die Maschine war von der Startbahn abgekommen und in Brand geraten. Details zu den Ursachen sind noch nicht bekannt.

Eine von der senegalesischen Fluggesellschaft Air Senegal gecharterte Boeing 737 ist beim Start auf dem internationalen Flughafen Dakar von der Startbahn abgekommen.

Bei dem Unfall in der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Senegal wurden mindestens zehn Menschen verletzt, vier von ihnen schwer, wie das senegalesische Verkehrsministerium mitteilte. Demnach ist unter den Verletzten auch einer der Piloten.

Fotos zeigen brennendes Flugzeug

Aufnahmen eines Passagiers zeigen einen Teil des Flugzeugs in Flammen. "Unser Flieger geriet gerade in Brand", schrieb der malische Musiker Cheick Siriman Sissoko auf Facebook. Sein Post zeigt ein Bild von Passagieren, die ein brennendes Flugzeug per Notrutsche verlassen.

Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, die übrigen Passagiere und Crew-Mitglieder in ein Hotel, so das Verkehrsministerium. Es kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Weitere Details, etwa zu den Ursachen, sind noch nicht bekannt.

Der Flughafen wurde für mehrere Stunden gesperrt. Am Vormittag konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden.

79 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord

Die Boeing 737 war den Angaben zufolge mit 79 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern unterwegs nach Bamako, die Hauptstadt Malis.

Das Aviation Safety Network, das Flugunfälle dokumentiert, veröffentlichte Fotos der beschädigten Maschine auf einem grasbewachsenen Feld, umgeben von Löschschaum, auf der Plattform X. Ein Triebwerk schien auseinandergebrochen zu sein und eine Tragfläche war ebenfalls beschädigt. Das ASN ist Teil der Flight Safety Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Sicherheit im Luftverkehr einsetzt.