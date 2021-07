Intensivmedizinern zufolge liegen auf den Covid-Stationen fast nur noch Langzeitpatienten. Medienberichten zufolge plant Bundesgesundheitsminister Spahn für 2022 mit mehr als 200 Millionen Impfdosen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

03:09 Uhr

Bericht: Spahn plant mit mehr als 200 Millionen Impfstoff-Dosen für 2022

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will einem Zeitungsbericht zufolge 204 Millionen Corona-Impfstoffdosen für das kommende Jahr beschaffen. "Somit würde für Deutschland samt Sicherheitsreserve mit einer Versorgung von etwas mehr als zwei Dosen pro Einwohner gerechnet", zitierte das "Handelsblatt" aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums für das Bundeskabinett. Es sei ratsam, "rechtzeitig weitere Impfstoffmengen für den Schutz gegen Mutationen und Auffrischungsimpfungen zu sichern", heißt es demnach in dem Bericht. So könnten mögliche Lieferausfälle oder andere unvorhergesehene Probleme wie etwa bei der Impfstoff-Sicherheit abgefedert werden. Insgesamt rechnet das Ministerium demnach mit Kosten in Höhe von 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2022.