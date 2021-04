++ Berlin will sich im Bundesrat enthalten ++

Berlin will sich der Abstimmung im Bundesrat, ob das das Infektionsschutzgesetz in den Vermittlungsausschuss muss, enthalten. Ärztepräsident Reinhardt fordert eine bessere Datengrundlage für die Maßnahmen.

02:07 Uhr

Marburger Bund beklagt verspätete Notbremse

Die vom Bundestag beschlossene Corona-Notbremse greift aus Sicht der Ärztegewerkschaft Marburger Bund zu kurz im Kampf gegen die dritte Pandemiewelle. "Die Maßnahmen sind richtig, kommen aber deutlich zu spät und gehen in einzelnen Punkten nicht weit genug. Die Infektionsdynamik hätte schon früher gebrochen werden können", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der "Rheinischen Post". Die Politik habe viel Zeit verstreichen lassen, obwohl es aus der Intensivmedizin deutliche Hilferufe gegeben habe. Jetzt sei das Personal in vielen Krankenhäusern wieder extrem belastet, und Kliniken kämen an Kapazitätsgrenzen - nicht nur bei Covid-19-Patienten.