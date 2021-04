Die niedergelassenen Ärzte wollen unter 60-Jährige in ihren Praxen bis auf weiteres generell nicht mit AstraZeneca impfen. Einer Umfrage zufolge vertraut nur noch ein Viertel der Deutschen der Impfpolitik des Bundes. Alle Entwicklungen im Liveblog.

04:33 Uhr

Polizei beendet Party mit rund 150 Jugendlichen in Neubrandenburg

Die Polizei hat in einem Strandbad in Neubrandenburg eine Party mit rund 150 Jugendlichen beendet. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, hatten sich am Abend mehrere Anrufer aus Neubrandenburg bei der Polizei über laute Musik beschwert. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens stellte fest, dass rund 150 Jugendliche in dem Strandbad bei lauter Musik feierten. Mit einem Großaufgebot sei die Polizei dann angerückt. In mehr als 50 Fällen sei es den Beamten gelungen, die Personalien festzustellen. Gegen die Jugendlichen sei Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung und wegen illegaler Abfallbeseitigung erstattet worden, da laut Polizei im Strandbad erhebliche Verschmutzungen festgestellt wurden.