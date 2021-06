Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Italien schafft Maskenpflicht im Freien ab ++

In Italien fällt zum Start der Urlaubssaison die Maskenpflicht im Freien in Regionen mit niedrigen Inzidenzen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert kostenlose Impfstoffe für Südamerika. Die Entwicklungen im Liveblog.

01:39 Uhr Mehr als 150 Millionen Menschen in den USA vollständig geimpft In den USA sind inzwischen mehr als 150 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilte. Insgesamt seien über 318 Millionen Dosen verabreicht worden. Mehr als 177 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen. Interaktiv Covid-19 weltweit Coronavirus-Zahlen im Überblick Ein interaktiver Überblick von tagesschau.de zeigt die aktuellen Covid-19-Zahlen in mehr als 180 Staaten.

01:28 Uhr Heil appelliert an Betriebe, Auszubildende einzustellen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht den deutschen Ausbildungsmarkt nach Monaten der Pandemie vor einer kritischen Phase. "Die Zahl der Ausbildungsplätze wie der Bewerber ist bereits im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Bewährungsprobe kommt in diesem Sommer", sagte Heil der Funke-Mediengruppe . Es sei ein Kampf mit der Uhr angesichts des Beginns des Ausbildungsjahrs Anfang September. Klar sei: "Wir dürfen keinen Corona-Jahrgang in der Ausbildung zulassen." Viele Unternehmen zögerten derzeit, weil sie glaubten, sich Auszubildende im Moment nicht leisten zu können. Heil rief Betriebe auf, die staatliche Unterstützungsangebote wie die Ausbildungsprämie stärker zu nutzen. Die Prämie sei seit vergangenen Sommer für knapp 40.000 Ausbildungsplätze bewilligt worden. Heil verwies darauf, dass es seit Anfang Juni den neuen Schutzschirm für Ausbildung gebe. Die Ausbildungsprämie sei verdoppelt worden. Wenn ein Betrieb, der von der Pandemie betroffen ist, seine Ausbildungsquote in der Pandemie halte, bekomme er 4000 Euro pro Ausbildungsplatz. Bei neuen Azubi-Stellen seien es 6000 Euro.

00:47 Uhr Lauterbach fordert kostenlose Impfstoffe für Südamerika Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in Südamerika fordert der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gemeinsame Hilfen der wohlhabenden Staaten. "Die Industrieländer müssen Südamerika kostenlos Impfstoffe liefern", sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Lage in Südamerika sei bestürzend: "Nur wenige Menschen sind geimpft, da die Länder fast keine Impfstoffe haben." Die Impfstoffe, die Südamerika aus Russland und China bekomme, seien "nicht sehr überzeugend", fügte Lauterbach hinzu. Er forderte den Aufbau von Produktionskapazitäten in Südamerika, "die hochwertige Impfstoffe in hohem Tempo herstellen". Vor allem Biontech/Pfizer und Moderna müssten schnell handeln. Ihre Impfstoffe würden auch gegen Mutationen in Südafrika vor schweren Erkrankungen schützen. Längerfristig sollten Impfstoffpatente freigegeben werden, forderte Lauterbach.