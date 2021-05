Laut STIKO sollen Schwangere nach individueller Abwägung priorisiert geimpft werden. Kinder- und Jugendärzte fordern schnelle Schul- und Kita-Öffnungen. In Indien sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

06:51 Uhr

Zahl der Neuinfektionen in Indien sinkt

In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Das Gesundheitsministerium meldet 263.533 neue Ansteckungen. Das sind etwa 18.000 weniger als am Vortag. Am Montag war die Zahl erstmals seit dem 21. April wieder unter die Schwelle von 300.000 gefallen. Allerdings registrierten die Behörden binnen eines Tages mit 4329 weiteren Todesfällen in Verbindung mit dem Virus so viele wie noch nie. Damit stieg die Zahl der Toten auf mehr als 278.000. Mit insgesamt mehr als 25,2 Millionen bestätigten Ansteckungen weist Indien nach den USA weltweit die meisten Infektionen auf.