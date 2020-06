Coronavirus-Pandemie ++ Corona-Fälle an Schulen in Rheinland-Pfalz ++ Stand: 09.06.2020 09:56 Uhr





An fünf Schulen in Rheinland-Pfalz sind Corona-Fälle aufgetreten. Die betroffenen Klassen und Lehrer wurden in Quarantäne geschickt. Der deutsche Export brach im April um 30 Prozent ein. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Corona-Fälle an Schulen in Rheinland-Pfalz

Deutsche Exporte gehen im April um 30 Prozent gegenüber Vorjahresmonat zurück

EU-Finanzminister beraten über Wiederaufbaufonds

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt vor Sprechchören bei Demos

RKI meldet 350 Neuinfektionen

BDI: Konjunkturerholung könnte bis 2022 dauern

Insgesamt mehr als 485.000 Infektionen in Russland

Rheinland-Pfalz schickt Schüler in Quarantäne

Frankreichs Wirtschaft langfristig geschwächt

Strobl: "Brauchen Einschränkung des Demonstrationsgrundrechts"

Vor Neustart der Basketball-Bundesliga: Keine Corona-Fälle in den Teams

Hongkong will Airline Cathay Pacific retten

Deutscher Export verzeichnete im April Minus von 30 Prozent

Erstmals mehr als 100 Corona-Tote binnen 24 Stunden in Pakistan

Hitze in Tokio - Behörden warnen vor Beschwerden durch Masken

Zu geringe Bereitschaft für die Corona-Warn-App?

Kaum neue Aufträge für deutsche Maschinenbauer

Demos als "Sargnagel" für Schutzmaßnahmen

Kalifornien: Kinos dürfen ab Wochenende öffnen

Wie soll der EU-Fonds für den Wiederaufbau finanziert werden?

Trump will wieder bei Wahlkampfveranstaltungen auftreten

Vorwürfe gegen italienische Behörden

Erste deutsche Urlauber können nach Mallorca

RKI: 350 Neuinfektionen und 37 weitere Todesfälle

BDI: Konjunkturerholung wird sich bis weit ins Jahr 2022 erstrecken

Zeitung: Corona-App in Großbritannien mit nächster Lockerung bereit