liveblog Krieg gegen die Ukraine + Deutsche Papiere für wehrpflichtige Ukrainer? + Stand: 05.05.2024 08:32 Uhr

Laut ARD-Hauptstadtstudio wollen Bundesländer und das Bundesverteidigungsministerium über den Umgang mit wehrpflichtigen Ukrainern in Deutschland beraten. Die Ukraine meldet erneut Drohnenangriffe. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Länder planen Beratungen über Umgang mit wehrpflichtigen Ukrainern

Ukraine meldet Abschuss russischer Drohnen

Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren, die im Ausland leben, sollen sich beim Militär registrieren. Deshalb geben ukrainische Passstellen seit zwei Wochen keine Dokumente mehr an sie aus und rufen zur Heimreise auf. Etliche haben Ersatzdokumente in Deutschland beantragt.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios beraten die Länder und das Bundesinnenministerium am Dienstag, wie damit umgegangen werden soll. Mehrere Länder bestätigen, dass eine "bundeseinheitliche Lösung" angestrebt wird. Ziel ist es, eine Entscheidung spätestens auf der Innenministerkonferenz im Juni zu treffen.

Das Ausstellen von Ersatzpapieren müsse geprüft werden, sagte der hessische Innenminister Roman Poseck, CDU, im "Bericht aus Berlin". Vieles spreche jedoch dagegen: "Ich bin skeptisch, weil ich nicht sehe, dass die Voraussetzungen dafür vorliegen. Die Ukraine ist kein Unrechtsstaat." Hintergrund ist, dass solche Ersatzdokumente nur ausgestellt werden, wenn ein Antrag im Heimatland unzumutbar erscheint.

Deutschland müsse darüber nachdenken, wie es der Ukraine helfen könne, genug Personal fürs Militär zu rekrutieren, sagte Poseck. Die Ukraine habe ein nachvollziehbares Interesse, alle Männer im Wehralter zu registrieren. Es sei wichtig, "die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine zu unterstützen", so Poseck. Zugleich wolle Deutschland sicherer Zufluchtsort bleiben. Poseck sprach von einem "Dilemma".

Die ukrainische Luftverteidigung hat in der Nacht 23 von 24 russischen Angriffsdrohnen abgeschossen. Das teilte die Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum orthodoxen Osterfest an dem zentralen Gottesdienst in Moskau teilgenommen. Bei der Messe in der Hauptkirche, der Christ-Erlöser-Kathedrale, bekreuzigte sich Putin mehrmals und stimmte mit der Gemeinde in den Ostergruß ein.

Geleitet wurde der Gottesdienst vom Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill. Der enge Verbündete Putins und Unterstützer des Kriegs in der Ukraine bat in seinen Gebeten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass um den Schutz der "heiligen Grenzen" Russlands.

Russland hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf eine Fahndungsliste gesetzt. Die Ukraine beschoss nach russischen Angaben erneut die Halbinsel Krim mit ATACMS-Raketen.