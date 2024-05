300 Teilnehmer Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo an Humboldt-Uni Stand: 03.05.2024 17:45 Uhr

Die Berliner Polizei hat vor der Humboldt-Universität mehrere Personen festgenommen. Zuvor hatten sich dort rund 300 Menschen zu einer Pro-Palästina-Demo versammelt. Laut Polizei gab es volksverhetzende Parolen.



An der Humboldt-Universität (HU) in Berlin-Mitte haben sich am Freitagmittag mehrere hundert Menschen zu einem pro-palästinensischen Protest versammelt.



Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, hatten sich etwa 300 Personen zunächst zu einer unangemeldeten Kundgebung im Ehrenhof der HU zusammengefunden. Weil es wiederholt volksverhetzende Parolen gegeben habe, seien demnach knapp 40 Freiheitsbeschränkungen eingeleitet worden, um Personalien aufzunehmen. Dabei habe es auch Widerstand und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte gegeben.

Pro-palästinensische Aktivisten stören Veranstaltung an HU Berlin Eine Podiumsdiskussion, zu der auch die israelische Professorin und Richterin Daphne Barak-Erez eingeladen war, musste unterbrochen werden. Aktivisten störten die Veranstaltung massiv. Die Universitätspräsidentin empfindet den Vorfall beschämend.mehr

Uni-Präsidentin bietet Diskussionsveranstaltung an

Die Polizei wies den Protestierenden schließlich einen Kundgebungsort auf dem Bürgersteig vor dem Uni-Gelände zu. Etwa 80 Beamte waren im Einsatz.



Wie eine Sprecherin der HU dem rbb sagte, hatte die "Student Coalition Berlin" im Internet zu der Demonstration aufgerufen. Demnach hatten sich gegen 12 Uhr mehrere Menschen mit Plakaten vor den Haupteingang der HU gesetzt und pro-palästinensische Parolen gerufen.



Laut der Sprecherin hat die Präsidentin der Universität, Julia von Blumenthal, mit den Protestierenden gesprochen. Sie habe ihnen auch ein Angebot für eine Diskussionsveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt gemacht.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.05.2024, 15:40 Uhr