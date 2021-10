Laut dem Robert Koch-Institut ist die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge gestiegen. RKI-Chef Wieler geht von einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in diesem Herbst aus.

RKI: Inzidenz steigt fünften Tag in Folge

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am fünften Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 72,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 70,8 gelegen, vor einer Woche bei 66,1. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 8682 Corona-Neuinfektionen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 17 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.373.789 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.147.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.618.