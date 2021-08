Liveblog Corona-Pandemie ++ Teile Spaniens keine Hochrisikogebiete mehr ++

Fünf Urlaubsregionen in Spanien sind seit Mitternacht keine Hochrisikogebiete mehr. Das Robert Koch-Institut meldete bundesweit mehr als 7000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet mehr als 7000 Neuinfektionen

Altmaier schließt weiteren Lockdown aus

Großbritannien will massenhaft auf Antikörper testen

Teile Spaniens sind keine Hochrisikogebiete mehr

RKI meldet mehr als 7000 Neuinfektionen In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Robert Koch-Institut von den Gesundheitsämtern bundesweit 7050 Neuinfektionen mit dem Coronavirus übermittelt. Am vergangenen Sonntag waren es binnen eines Tages rund 2300 Corona-Fälle weniger gewesen. Zudem meldete das RKI drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter an: Sie liegt nun bei 54,5. Gestern hatte der Wert 51,6 betragen. Seit Beginn der Pandemie verzeichnete das RKI damit etwa 3,86 Millionen Infektionen mit dem Erreger. Fast 3,7 Menschen in Deutschland gelten als genesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.976.

Australien will Lockdowns erst bei hoher Impfrate beenden Der australische Premierminister Scott Morrison rückt von einem baldigen Verzicht auf Lockdowns im Kampf gegen die Corona-Pandemie ab. Erst müssten 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sein. Bislang sind jedoch nur etwa 30 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner Australiens zweimal gegen den Erreger geimpft.

Großbritannien will breite Tests auf Antikörper In der kommenden Woche will Großbritannien damit beginnen, die eigene Bevölkerung in umfassenden Maße auf Corona-Antikörper zu testen. Das berichteten britische Medien. Mit den gewonnen Daten sollen auch Erkenntnisse über die Immunreaktion des Körpers auf die verschiedenen Mutationen des Erregers gewonnen werden.

Altmaier rechnet nicht mit weiterem Lockdown Die Infektionszahlen steigen bundesweit wieder an - trotzdem schließt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aus, dass es einen erneuten generellen Lockdown geben wird. "Nach allem, was wir heute wissen, können wir einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene vermeiden. Und das heißt auch: Restaurants und Geschäfte können im Winter offen bleiben", sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Allerdings halte er es für realistisch, dass Veranstalter oder auch Gastronomen nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten Eintritt gewähren.