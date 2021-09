Zwei Tage vor der Wahl werben die Parteien bei Kundgebungen in verschiedenen Städten um Stimmen. Linken-Spitzenkandidatin Wissler bekräftigte die Bereitschaft ihrer Partei für ein rot-grün-rotes Bündnis. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die AfD steht laut Spitzenkandidatin Alice Weidel mit Werten von zehn bis elf Prozent in Umfragen solide da. Die Bundestagswahl am Sonntag sei nicht vergleichbar mit der vorherigen Wahl, auch weil es einen sehr hohen Briefwähleranteil geben werde, sagte Weidel im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Bei den jüngsten Landtagswahlen habe die AfD als einzige größere Partei nicht von Briefwählerstimmen profitieren können.

CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rechnet mit einem Wimpernschlagfinale bei der Bundestagswahl am Sonntag. Wie er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" sagte, steht der CSU-Chef aber einer Juniorpartnerschaft oder möglichen Regierungsbildung vom zweiten Platz aus kritisch gegenüber: "Fakt ist: Entweder die Union liegt vorne, dann kann sie eine Regierung bilden. Oder die SPD, dann wird sie alles tun, um eine Regierung ohne uns aufstellen. Davon bin ich überzeugt." Auch eine Neuauflage der GroKo stünde laute Söder eher für ein reines "Weiter so": "Neben den politischen Wellenschlägen der letzten Wochen gibt es im Strömungsverlauf der Gesellschaft nach 16 Jahren bei manchen den Wunsch nach einigen grundlegenden Erneuerungen."

Klimaprotest von Fridays for Future kurz vor der Wahl

Kurz vor der Bundestagswahl geht die Klimaschutzbewegung Fridays for Future heute bundesweit noch einmal bei einem großangelegten Klimastreik auf die Straßen. Nach Angaben der vor allem von jungen Menschen getragenen Bewegung sind Demonstrationen in mehr als 400 Städten geplant. Diese beginnen je nach Ort zu unterschiedlichen Zeiten, die ersten Proteste starten gegen 09.00 Uhr. In Berlin beginnen die Proteste um 12.00 Uhr am Bundestag. Mit dabei ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die die globalen Fridays-for-Future-Aktionen maßgeblich inspirierte.