Deutschland sagt 100 Millionen Euro Soforthilfe für afghanische Flüchtlinge zu. Die Bundeswehr fliegt 180 weitere Menschen aus Afghanistan aus. CDU-Kanzlerkandidat Laschet für Gespräche mit den Taliban. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Blatt: Briten wollen Evakuierungsflüge in 5 Tagen abschließen

Der letzte britische Evakuierungsflug soll Kabul schon in fünf Tagen verlassen. Wie die Zeitung "The Times" berichtet, will die britische Regierung den Zeitplan für den Abzug beschleunigen. Laut der Zeitung soll den Ministern Anfang der Woche mitgeteilt worden sein, dass der letzte Evakuierungsflug am Dienstag, dem 24. August, vor dem geplanten Abzug der amerikanischen Streitkräfte am 31. August starten müsse.