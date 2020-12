Die Arzneimittelagentur EMA hat grünes Licht für die Zulassung der Biontech/Pfizer-Impfstoffs gegeben. Wer darf jetzt geimpft werden, wie läuft die Impfung ab? Antworten auf wichtige Fragen zum möglichen Wendepunkt der Corona-Pandemie.

Wenn beginnen die Impfungen?

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat ein positives Gutachten über den Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer vorgelegt. Nun muss noch die EU-Kommission zustimmen, bevor es verabreicht werden darf. Die einzelnen Chargen müssen nun noch vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft und freigegeben werden. Das Institut signalisierte aber bereits, dass die Chargenfreigabe noch am Tag der Zulassung erteilt werden könnte. Die Impfstoffe müssen bundesweit an rund 60 Zwischenlager verteilt werden, wo der Impfstoff gekühlt aufbewahrt wird. Die Orte sind aus Sicherheitsgründen zum Teil nicht bekannt. Vor dort werden sie an rund 400 Impfzentren in ganz Deutschland verteilt - die Transporte sollen polizeilich gesichert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass die Impfungen am 27. Dezember starten. Zu Beginn werden aber wohl vor allem mobile Teams in Pflegeheimen und Kliniken unterwegs sein. In Berlin wird etwa damit gerechnet, dass in den Impfzentren ab dem 4. Januar gegen das Coronavirus geimpft werden kann, in Brandenburg laut rbb ab dem 5. Januar.

Reicht der Impfstoff?

Der Impfstoff wird zu Beginn nicht ausreichen, deshalb wird auch priorisiert. "Es ist für alle knapp", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn im Bericht aus Berlin. Im Januar kann in Deutschland laut Gesundheitsministerium mit drei bis vier Millionen Impfdosen gerechnet werden, bis Ende März sollen es elf bis 13 Millionen Dosen sein. Deutschland erhält insgesamt 85,8 Millionen Impfdosen des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners US-Partners Pfizer. Vom US-Pharmakonzern Moderna 50,5 Millionen wurden Impfdosen gesichert. Mit den insgesamt 136,3 Millionen Impfdosen können bei zwei Impfungen pro Person mehr als 68 Millionen der rund 83 Millionen Einwohner in Deutschland geimpft werden. Das reicht theoretisch, um in Deutschland Herdenimmunität zu erreichen.

Ist der Impfstoff auch bei der mutierten Corona-Variante wirksam?

Nach den bisherigen Zeitpunkt offenbar ja. "Nach dem, was wir bisher wissen, wirkt sich die in Großbritannien festgestellte Mutation des Corona-Virus nicht auf unsere Impfpläne aus", sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. "Wir müssen nicht davon ausgehen, dass der Impfstoff bei dieser Mutation weniger wirksam ist." Diese Einschätzung teilt auch der Vorsitzende des Weltärztebunde Frank Ulrich Montgomery. Die Mutation des Corona-Virus in Großbritannien stelle die bisherige Impfstrategie nicht infrage. "Ich sehe da derzeit keinen Grund für Alarm", sagte Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. Auch Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) in Wien hält die derzeitige Entwicklung nicht für "wahnsinnig alarmierend".

Wer wird zuerst geimpft?

Laut Impfverordnung wurden drei Gruppen mit "höchster", "hoher" und "erhöhter" Priorität festgelegt, laut Gesundheitsministerium sind das folgende Gruppen. Höchste Priorität: Personen ab 80 Jahren

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen (etwa Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin) Hohe Priorität: Über-70-Jährige

Menschen mit Trisomie 21, Demenz oder geistiger Behinderung, nach einer Organtransplantation

Enge Kontaktpersonen von über 80-Jährigen oder Bewohnern von Alten- Pflegeheimen und Heimen für geistig Behinderte

Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderter Menschen tätig sind oder bei ambulanten Pflegediensten regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind Erhöhte Priorität: Über-60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas, chronischer Nierenerkrankung, chronischer Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko (Labore) und ohne Betreuung von Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten

Personen in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen und den Verfassungsorganen, in Streitkräften, bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und THW, Justiz

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation

Erzieher und Lehrer

Personen, mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen Die Impfung der ersten Gruppe wird nach Worten von Bundesgesundheitsminister Spahn mindestens ein bis zwei Monate dauern. Erst dann werde man darüber nachdenken, das Impfangebot auszuweiten. Spahn kündigte "fließende Übergange" zwischen den Stufen an. Das sind die Impfzentren in Sachsen-Anhalt (MDR) | MDR So wird in Sachsen geimpft (MDR) | mehr So wird in Thüringen geimpft (MDR) | mehr

Wie werde ich informiert?

Wo wird geimpft?

Gibt es dafür inzwischend genug Ärzte?

Und wie soll das Impfen in den Zentren konkret ablaufen?

Wie viele Menschen werden zunächst geimpft?

Was kostet das Impfen?

Wie wirksam werden die Impfstoffe sein?

Wie groß ist die Gefahr von Nebenwirkungen?

Der Biontech-Impfstoff wurde mit einer Prüfgruppe von 44.000 Menschen getestet. Bei den bisherigen Impfstoff-Kandidaten deutet nichts auf größere Gefahren hin. Die Nebenwirkungen seien mild bis moderat gewesen und schnell abgeklungen, hieß es bei der Veröffentlichung der Studienergebnisse. Die schwersten Nebenwirkungen seien nach der Injektion der zweiten Dosis aufgetreten: In 3,8 Prozent der Fälle Müdigkeit und bei zwei Prozent der Fälle Kopfschmerzen. Ältere Erwachsene hätten zu weniger und milderen Nebenwirkungen tendiert. Im Vergleich zu vielen etablierten Impfstoffen wie etwa dem gegen Grippe traten die Nebenwirkungen aber vergleichsweise häufiger auf. Die Bundesregierung betont, dass trotz der schnelleren Impfstoffentwicklung "kein Herabsenken der Standards für die Zulassung einhergehe". Die Beschleunigung sei damit zu erklären, dass viel Geld investiert wurde und damit Studien ohne Zeitverzögerung im großen Stil durchgeführt werden konnten. Außerdem konnten durch die Priorisierung forschenden Firmen und Labore Zeit sparen und schneller von einer Prüfphase in die nächste gehen. Karte mit aktuellen Zahlen Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland Die interaktive Karte zeigt aktuelle Fallzahlen der Covid-19-Infektionen in den Bundesländern und Regionen. | mehr Zuletzt wurden mehrere Fälle von allergischen Reaktionen nach einer Corona-Impfung bekannt. In Alaska klagte ein Mensch zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Hautrötungen, beides wurde während der empfohlenen Beobachtungsphase direkt nach der Spritze festgestellt. Auch in Großbritannien gab es Fälle mit allergischen Reaktionen. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA rät Menschen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte von Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech ab. "Eine derartige Frequenz von allergischen Nebenwirkungen bei hochallergischen Personen ist nicht ungewöhnlich", sagt der Wiener Impfexperte Herwig Kollaritsch. Die Virologin Sandra Ciesek sagte im NDR Podcast, es sei in solchen Fällen zwischen dem Risiko der Infektion und dem Risiko einer Reaktion auf den Impfstoff abzuwägen. "Das ist dann die ärztliche Aufgabe." Der Patient müsse offenlegen, was er für Vorerkrankungen und Allergien habe. "Dann muss man schauen, ob man das eher zurückstellt, bis man mehr Erfahrung hat, ob man sagt: Das machen wir auf jeden Fall, weil Sie sind so eine hohe Risikogruppe." Die deutschen allergologischen Gesellschaften betonen in einer Stellungnahme, dass Patienten über die möglichen allergischen Reaktionen vor dem Impfen aufgeklärt werden müssen. Zudem müsse abgefragt werden, ob ein Patient entsprechende Probleme schon einmal gehabt habe. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte zuletzt in den tagesthemen an, dass Bürger nach einer Corona-Impfung die Möglichkeit haben, mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen schnell per App zu melden. Die Verträglichkeit des Impfstoffes wird auch nach Zulassung weiter geprüft.

Wann könnten die nächsten Impfstoffe zugelassen werden?

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am 6. Januar über die Zulassung eines Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna entscheiden. Der Impfstoff wäre damit der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Das Mittel hat in Testreihen eine Wirksamkeit von rund 94 Prozent bewiesen. Das Moderna-Präparat ist wie das von Pfizer und Biontech ein sogenannter RNA-Impfstoff. Moderna wurde am Freitag von der US-Gesundheitsbehörde FDA per Notfallzulassung genehmigt. Die EU-Kommission hat für die EU-Staaten sechs Impfstoffe vertraglich gesichert. Neben dem Vakzin von Biontech/Pfizer und Moderna sind das Mittel von Astrazeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica und Curevac.

Wie viel Prozent der Bevölkerung muss geimpft werden?

Wird es eine bevorzugte Behandlung von Geimpften geben?

Wann wird es wieder ein normales Leben geben?