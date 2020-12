Kinderbetreuung Welche Rechte haben Eltern im Lockdown?

Viele Schulen und Kitas sind während des Corona-Lockdowns geschlossen oder die Anwesenheitspflicht entfällt. Welche Rechte haben die Eltern, wenn das Kind zu Hause betreut werden muss?

Von Kerstin Anabah, ARD-Rechtsredaktion

Nein . Noch gibt es kein Recht des Arbeitnehmers auf Homeoffice. Steht also nichts davon im Arbeitsvertrag oder in betrieblichen Regelungen, entscheidet der Arbeitgeber. Verlangt er Anwesenheit im Betrieb, muss der Arbeitnehmer dort auch hinkommen. Zwar dürfen Eltern, die Kinder zu versorgen haben und keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, zu Hause bleiben. Allerdings bekommen sie dann auch kein Geld. Es gilt: Keine Arbeit, kein Lohn.

Nach § 616 BGB können Arbeitgeber verpflichtet sein, den Lohn fortzuzahlen. Laut Gesetz verliert ein Arbeitnehmer seinen Lohnanspruch nicht dadurch, "dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird." Darunter kann auch die Betreuung der eigenen Kinder fallen. "Allerdings ist die Norm des § 616 BGB zum einen in vielen Arbeitsverträgen außer Kraft gesetzt", sagt Michael Fuhlrott, Professor und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Besteht zudem die Möglichkeit einer Notbetreuung, könne der Arbeitgeber einwenden, "dass der Arbeitnehmer seiner Tätigkeit bei Inanspruchnahme der Notbetreuung weiterhin nachgehen kann." Damit aber würde ein Anspruch auf Lohnfortzahlung entfallen.