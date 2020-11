Coronavirus Wo und wie geimpft werden könnte

Ein Corona-Impfstoff ist in Deutschland noch nicht zugelassen, aber die Vorbereitungen für Impfungen werden konkreter. Wo Impfzentren entstehen sollen, wie die Impfstoffe gelagert werden und wer das alles bezahlen soll - ein Überblick.

Wo soll geimpft werden?

Warum sind Impfzentren nötig?

Das Verteilen und Lagern der Impfstoffe, aber auch die Organisation der Impfung ist komplex - und natürlich von der Art des Impfstoffes abhängig. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die Impfungen deshalb zunächst nur in Impfzentren kontrolliert und effizient durchgeführt werden können. So dürfte etwa der Umgang mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer eine logistische Herausforderung werden. Die Fläschchen müssen gefroren bei rund minus 70 Grad bis zum Impfzentrum transportiert werden. Für die Lagerung von Impfdosen ist laut Pfizer ein besonderer Thermo-Koffer entwickelt worden. Darin könnten die Impfdosen mit Trockeneis bis zu zehn Tage bei einer Temperatur von etwa minus 75 Grad Celsius gelagert werden. Der Thermo-Koffer ist so groß wie ein Handkoffer und wiegt voll beladen mehr als 30 Kilo. An den Impfzentren könnten kleine, tragbare Ultra-Niedrig-Temperatur-Gefrierschränke angeschafft werden, die die Haltbarkeit auf bis zu sechs Monate verlängern könnten, so die Nachrichtenagentur dpa. Sobald es die Rahmenbedingungen erlauben, könnten später Impfstoffe aber auch dezentral über die Ärzteschaft und Apotheken verteilt werden, so das Gesundheitsministerium. Vorbereitungen in Deutschland Der weite Weg zur Corona-Impfung In den nächsten Monaten könnten erste Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen werden - auch in Deutschland. | 05.11.2020

Wo würde der Impfstoff zwischengelagert?

Der Bund rechnet mit insgesamt rund 60 Lager-Standorten. Die Bundesländer sollten bis zum 10. November Vorschläge melden. Das könnten zum Beispiel Kasernen oder Kliniken sein. Das Gesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben aber bisher noch keinen Überblick erstellt. Bayern hat bereits angekündigt, die Lieferungen an neun geheim gehaltenen Orten zwischenzulagern. Dafür hat das Land Ultra-Tiefkühlschränke bestellt. In Brandenburg sollen Coronaschutz-Impfstoffe zunächst beim Zentraldienst der Polizei gelagert und von dort aus an Impfzentren weitergeleitet werden. Die Logistik sei sehr "anspruchsvoll", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher dem RBB. "Der Impfstoff muss bewacht werden." Bei der Verteilung des Impfstoffs hat das Bundesgesundheitsministerium die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Dies gilt vor allem für die gesicherte Zwischenlagerung des Impfstoffs, so das Verteidigungsministerium. Corona-Pandemie Gesundheitsminister beschließen Impfstrategie Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben ein gemeinsames Vorgehen bei Corona-Impfungen beschlossen. | 07.11.2020

Reichen die Spritzen und Kanülen?

Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass pro Impfung eine Spritze und zwei Kanülen benötigt werden. Vermutlich werden zwei Impfungen zum Schutz vor Covid 19 benötigt. In Nordrhein-Westfalen mit rund 18 Millionen Einwohnern hat das Gesundheitsministerium bislang und 2,6 Millionen Spritzen und etwa 8,8 Millionen Kanülen bestellt. Zudem wurde laut Behörde eine Bestellung weiterer rund 18 Millionen Spritzen einschließlich Kanülen fest vereinbart. Mecklenburg-Vorpommern (1,6 Millionen Einwohner) spricht von rund 3,2 Millionen Spritzen, die benötigt würden, um die gesamte Bevölkerung zu impfen. Das Land hat bislang Material für rund 500.000 Dosen bestellt. Bayern hat 34 Millionen Spritzen bestellt.

Wer zuerst?

Eine der großen Fragen bleibt: Wer erhält den Impfstoff zuerst? Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission (Stiko) haben einen Leitfaden mit Empfehlungen ausgearbeitet. Laut Positionspapier sollen etwa Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen vorrangig geimpft werden. Als zweite Gruppe werden Mitarbeiter im Gesundheitssystem wie etwa Klinikpersonal oder Altenpfleger genannt. Als dritte Gruppe wurden Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und Sicherheitsbehörden, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher identifiziert. Die Priorisierung müsse von den Verantwortungsträgern der Politik festgesetzt werden, so der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. Und das könnte noch zu Diskussionen führen. Ethikrat, Impfkommission und Leopoldina wollen ihre Empfehlungen noch verfeinern. Das geht laut Bundesgesundheitsministerium noch nicht, weil die Eigenschaften des Impfstoffs noch nicht klar sind. "Wenn zum Beispiel ein Impfstoff zugelassen wird, der für die Altersgruppe von 45- bis 50-Jährigen wirkt, macht es keinen Sinn, die über 60-Jährigen zuerst impfen zu wollen." Bundesforschungsministerin Anja Karliczek kündigte eine Informations- und Aufklärungskampagne zur Corona-Impfung an. Die Bundesregierung wolle bei der Furcht vor Impfungen oder Nebenwirkungen auf volle Transparenz setzen, sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Eine Impfflicht soll es nicht geben. Corona-Impfstoff Ein Lichtblick - und viele Fragen Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer weckt Hoffnungen - aber viele Fragen sind noch offen. | mehr

Und die Kosten?

Die Impfstoffe sollen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für den Aufbau und die Organisation von Impfzentren sollen von Bund, Ländern und aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Privaten Krankenversicherung erfolgen. "Zu finanzieren sind neben den Impfstoffen auch ärztliche Leistungen und Infrastruktur-Kosten", sagte der Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), Martin Litsch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zu möglichen Kosten wollte sich das Bundesgesundheitsministerium zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Dies hänge auch von der Art des Impftstoffs ab.

Gibt es genug Ärzte?