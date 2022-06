Generaldebatte im Bundestag Scholz sagt Ukraine Flugabwehrsystem zu Stand: 01.06.2022 10:45 Uhr

Deutschland will der Ukraine ein Flugabwehrsystem und ein Ortungsradar liefern. Das kündigte Scholz an. Bei der Generaldebatte im Bundestag hatte Fraktionschef Merz dem Regierungschef vorgeworfen, Zusagen an die Ukraine nicht einzuhalten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems zugesagt. Außerdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne, sagte Scholz in der Haushaltsdebatte im Bundestag.

Zuvor hatte Scholz den Oppositionsführer Friedrich Merz ungewöhnlich scharf angegriffen. Merz werde nicht damit durchkommen, immer nur Fragen zu stellen und sich niemals in einer Sache richtig zu positionieren, sagte Scholz. "Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt." Und wenn sich Merz mal in einer Sache positioniere, dann "wird's peinlich", sagte Scholz.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte zum Auftakt der Generaldebatte seine Kritik an der Ukraine-Politik von Scholz erneuert. Er kritisierte, dass Scholz formuliere, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe, statt einfach zu sagen: "Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen." Merz sagte weiter: "Sie reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst, aber sie sagen unverändert nichts."

Merz: Scholz hält Zusagen nicht ein

Merz warf Scholz vor, seine unmittelbar nach Kriegsbeginn gemachten Zusagen nicht einzuhalten. Das von Scholz gebrauchte Wort einer Zeitenwende bleibe "beziehungslos im Raum stehen". Seit über einem Monat komme der Kanzler dem Auftrag des Bundestags nicht nach, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, kritisierte Merz.

Er forderte Scholz auch auf, sich klar dazu zu positionieren, ob die Ukraine und das Nachbarland Moldau einen Kandidatenstatus für einen Beitritt zur Europäischen Union bekommen sollten.

Scholz sagt Ukraine langfristige Unterstützung zu

Scholz sagte: "Putin darf und wird diesen Krieg nicht gewinnen." Scholz nannte es überheblich und völlig fehl am Platze, wenn in Deutschland darüber diskutiert werde, was die Ukraine zu tun habe. Darüber entscheide nur die Ukraine selbst, "und niemand sonst, Herr Merz", sagt Scholz in dessen Richtung. Deutschland werde die Ukraine solange unterstützen, wie es nötig sei, "mit all den Möglichkeiten, die wir auf den Weg gebracht haben".

Waffen würden kontinuierlich seit Beginn des Krieges geliefert. "Es war eine mutige, neue Entscheidung dieser Regierung", mit der langjährigen Staatspraxis zu brechen, keine Waffen in Krisengebiete zu liefen, so Scholz.

Zustand der Bundeswehr

Die Verständigung der Ampel-Koalition auf den 100-Milliarden-Euro-Sonderetat für die Bundeswehr begrüßte Merz. Allerdings hielt er der Koalition vor, sie hätte zur Finanzierung der Bundeswehr einen neuen Zuschlag auf die Einkommensteuer vorschlagen können, wenn die SPD die komplette Abschaffung des Solidarzuschlages auch für hohe Einkommen in der vergangenen Wahlperiode nicht blockiert hätte.

Scholz sagte dazu, Merz habe einen Soli - also eine "Steuererhöhung für fast alle Bürger" - vorgeschlagen, um die bessere Ausstattung der Bundeswehr zu bezahlen. "Was für ein merkwürdiger Einfall", sagte Scholz. "Die schlechte Zeit für die Bundeswehr hat begonnen, als ein presseaffiner, viel kommunizierender, selten sich in seinem Amt aufhaltender Bundesverteidigungsminister Guttenberg entschieden hat, alles Mögliche anders zu machen, ordentlich einzusparen, die Wehrpflicht abzuschaffen. Und darunter leiden wir noch heute, dass all das Geld damals zusammengestrichen worden ist", so Scholz.

Merz sprach als erster Redner in der Generaldebatte der Bundestags-Haushaltswoche. Anlässlich der Aussprache über den Etat des Kanzleramts liefern sich Regierung und Opposition traditionell einen Schlagabtausch über aktuelle Themen.