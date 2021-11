Bund-Länder-Beratungen Zusätzliche Corona-Maßnahmen in Sicht Stand: 30.11.2021 17:58 Uhr

Neue Impfoffensive, Maskenpflicht in Schulen und mehr Beschränkungen für Ungeimpfte: Bund und Länder planen schärfere Maßnahmen. Die Rede ist von einem "Akt der nationalen Solidarität". Eine allgemeine Impfpflicht rückt näher.

Bei Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz haben sich Bund und Länder offenbar auf neue, zusätzliche Corona-Maßnahmen geeinigt. In einem vorläufigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, man wolle in einem "Akt der nationalen Solidarität" dafür sorgen, dass die Infektionszahlen sinken und das Gesundheitssystem entlastet werde.

Beschluss voraussichtlich am Donnerstag

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Regierungssprecher Steffen Seibert teilten jeweils mit, die Details sollten in einem nächsten Schritt auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abgesegnet werden. Im Anschluss erfolge die Umsetzung in den Verordnungen der Länder.

Die Pläne von Bund und Ländern sehen dem vorläufigen Papier zufolge vor, bis Weihnachten eine neue Impfoffensive zu starten. Bis dahin brauche man bis zu 30 Millionen zusätzliche Impfungen in Form von Auffrischungen, Erst- und Zweitimpfungen. Dazu sei bereits ein Bund-Länder-Krisenstab eingesetzt worden, der umgehend seine Arbeit aufnehmen werde. Dieser kümmere sich um auftauchende Probleme etwa bei der Logistik und den Impfstofflieferungen. Bundeswehr-General Carsten Breuer soll diesen Krisenstab leiten, wie Regierungssprecher Seibert bestätigte.

Berechtigten-Kreis zum Impfen ausweiten

Zur Umsetzung der Impfkampagne soll der Kreis der zur Durchführung von Impfungen Berechtigten ausgeweitet werden - etwa auf Apothekerinnen und Apotheker sowie auf Pflegefachkräfte. Weil der Impfschutz im Laufe der Zeit deutlich nachlasse, solle der Impfstatus perspektivisch nach sechs Monaten seine Anerkennung als "vollständig" verlieren, hieß es weiter.

Zudem ziehen Bund und Länder offenbar eine bundesweite 2G-Regel im Einzelhandel in Erwägung. Demnach dürften nur noch Geimpfte und Genesene Geschäfte betreten. Ausgenommen davon sind Läden des täglichen Bedarfs.

Strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Bund und Länder planen demnach auch strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, sollen dann auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt werden. Kinder bis zu 14 Jahren sollen davon ausgenommen sein.

In Regionen mit einer hohen Inzidenz oder Hospitalisierungsrate sollen Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen den Plänen zufolge künftig geschlossen werden. Über Grenzwerte wurde zunächst aber noch nichts bekannt.

"Volle Fußballstadien nicht akzeptabel"

Insgesamt sollen Großveranstaltungen deutlich eingeschränkt werden. Volle Fußballstadien wie am vergangenen Wochenende seien "nicht akzeptabel", hieß es. Ergänzend zur 2G-Regel sei etwa eine 2GPlus-Regelung denkbar, also ein zusätzlicher aktueller Corona-Test.

In Schulen ist dem vorläufigen Papier zufolge außerdem eine generelle Maskenpflicht für alle Klassenstufen geplant.

Impfpflicht ab Februar im Gespräch

Diskutiert wurde auch über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Darüber werde der Bundestag zeitnah anhand von Gruppenanträgen entscheiden, hieß es. Die Impfpflicht könne greifen, sobald alle, die sich jetzt dazu entschließen, geimpft seien. Dies könne zum Beispiel ab Anfang Februar der Fall sein.

Zuvor hatte Scholz bereits Sympathien für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona gezeigt. Die Abstimmung darüber im Bundestag solle ohne Fraktionszwang stattfinden, sagte Scholz Medienberichten zufolge in der Runde heute.

Der "Spiegel" zitierte Scholz aus den laufenden Verhandlungen mit den Worten, es sei wichtig, "dass wir eine allgemeine Impfpflicht etablieren". Der SPD-Politiker sagte: "Ich als Abgeordneter werde ihr jedenfalls zustimmen, um das ganz klar zu sagen." Die Impfpflicht sollte seiner Ansicht nach beginnen, "wenn jeder eine realistische Chance hatte, sich zweimal impfen zu lassen", zitierte das Magazin weiter.

Appell der Ärztekammer

Auch die Bundesärztekammer spricht sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. "Eine sehr hohe Impfquote stellt die einzige Möglichkeit dar, aus der Lockdown-Endlosschleife mit massiven psychosozialen Kollateraleffekten insbesondere für Kinder und Jugendliche herauszukommen", heißt es in einem Schreiben des Präsidiums an die Teilnehmer der Bund-Länder-Beratungen. Der Bund müsse unverzüglich gesetzliche Regelungen für eine verfassungsrechtlich abgesicherte Impfpflicht für alle Erwachsenen schaffen, bei denen keine medizinischen Gegenanzeigen vorliegen.

Kretschmann für Beschluss zur epidemische Lage

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) forderte die Wiederausrufung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. "Ohne diesen Beschluss haben wir Asymmetrie der Corona-Maßnahmen", sagte Kretschmann. Nach dem Infektionsschutzgesetz dürften die Länder zwar Kulturorte schließen, aber keine Geschäfte oder Messen. "Wenn wir Theater schließen, aber Bordelle offen lassen müssen, können Sie sich die Diskussion ja vorstellen", sagte Kretschmann.

