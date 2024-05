Handyvideo kursiert im Netz Rassistische Parolen bei Feier auf Sylt Stand: 24.05.2024 07:46 Uhr

Eine wenige Sekunden lange Handyaufnahme zeigt, wie einige junge Menschen bei einer Feier auf Sylt rassistische Parolen rufen. Das Video geht inzwischen viral und sorgt für Kritik und dem Ruf nach Konsequenzen.

Ein in sozialen Netzwerken kursierendes Video von einer Gruppe junger, feiernder Menschen auf der Insel Sylt sorgt für Empörung. Die kurze Handyaufnahme zeigt, wie einige in der Gruppe rassistische Parolen grölen.

In dem wenigen Sekunden langen Video rufen mindestens eine junge Frau und ein Mann zu der Melodie des Songs "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". In der restlichen Gruppe scheint sich niemand an den Ausrufen zu stören. Ein Mann scheint mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart anzudeuten.

Wirt erteilt Hausverbot

Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll das Video zu Pfingsten im Lokal Pony in Kampen entstanden sein. Die Betreiber des Lokals distanzierten sich klar von dem Verhalten der jungen Gruppe. "Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung. Hätten wir von dem Vorfall gewusst, hätten wir die betreffenden Gäste selbstverständlich des Hauses verwiesen", teilten sie auf Instagram mit. Weiter hieß es von den Betreibern, einige der zur Gruppe Gehörenden seien ihnen inzwischen namentlich bekannt und sie würden Anzeige erstatten. Zudem hätten die Personen, die in dem Video auftauchen, Hausverbot.

Seit Donnerstag verbreitet sich die Aufnahme in sozialen Medien und zog zahlreiche ablehnende und schockierte Reaktionen nach sich. Moderatorin Dunja Hayali schrieb beim Kurznachrichtendienst X: "Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne 'Ausländer'". Ihren Beitrag veröffentlichte Hayali am Donnerstag - "dem Tag, an dem wir das Grundgesetz feiern".

Auch die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli äußerte sich schockiert über die Aufnahme, die Amadeu Antonio Stiftung sprach sich bei X für Ermittlungen der Polizei aus.

Bereits mehrere ähnliche Vorfälle im Netz aufgetaucht

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, der bekannt wurde. Der NDR berichtete Anfang des Jahres über eine Weihnachtsfeier im Emsland und von einem Video, das von einer Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern stammen soll. In beiden Fällen wurden auch hier die gleichen Parolen zum Lied "L'Amour Toujours" gerufen.

Dem Bericht zufolge tauchten vor allem auf der Videoplattform TikTok mehrere Aufnahmen mit ähnlichen Geschehnissen auf. Der Song des italienischen DJs - eigentlich ein Liebeslied - erlebe "Revival unter Jugendlichen als neurechte Hymne", hieß es beim NDR.

Im Februar hatte ein Vorfall im bayerischen Landsberg für Aufsehen gesorgt. Mehrere junge Männer der Landjugend sollen bei einem Faschingsumzug ebenfalls rassistische Parolen zu dem Lied gerufen haben. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung auf.