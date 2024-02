Demos in mehreren Städten Zehntausende setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus Stand: 25.02.2024 17:27 Uhr

Hamburg, Dresden, Zwickau - in mehreren Städten haben erneut Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Hamburg kamen bis zu 50.000 Menschen zusammen, unterstützt von der Band Deichkind.

An einer Demonstration gegen Rechtsextremismus haben in Hamburg nach Angaben der Klimabewegung "Fridays for Future" mehr als 50.000 Menschen teilgenommen. Die Klimaschützer hatten zu der Großdemonstration unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" aufgerufen. Ein breites Bündnis aus Organisationen und Vereinen unterstützte die Demo. Die Polizei will sich zur Teilnehmerzahl erst nach Ende der Demonstration äußern.

Zu Beginn der Kundgebung gab es Reden, unter anderem von Transformationsforscherin Maja Göpel und dem Leiter der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Oliver von Wrochem. Musikalischer Höhepunkt des Protests war ein Auftritt der Hamburger Band Deichkind, die in ihrem Abschlusssong skandierte: "Wir wollen keine Nazis und keine AfD." Die Veranstaltung war die dritte Großdemonstration dieser Art in der Hansestadt seit Januar.

Die Band Deichkind trat bei der Demo auf, um die Menschen in ihrem Protest zu bestärken.

Tausende auf Neumarkt in Dresden

Auch in mehreren Städten in Sachsen gingen Tausende Menschen auf die Straße. In der Landeshauptstadt Dresden zeigen Fotos den Neumarkt vor der Frauenkirche, der komplett voll ist. Die Organisatoren rechnen mit 5.000 Teilnehmern. Wie schon in Hamburg und andernorts hatte auch dort ein breites Bündnis aus Verbänden, Vereinen, Organisationen und gesellschaftlichen Gruppen unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" zur Teilnahme aufgerufen. Prominenteste Rednerin war die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer. Es ist bereits die dritte Demo dieser Art in Dresden.

In Bautzen fand die zweite Anti-Rechtsextremismus-Demo binnen eines Monats statt. Gewerkschaften, Initiativen, Institutionen und Sozialverbände hatten zur Teilnahme aufgerufen. In Zwickau fand auf dem Domhof eine Demonstration im Rahmen des "Zusammen gegen Rechts"-Aktionswochenendes statt. In beiden Regionen wurde die AfD bei der letzten Bundestagswahl stärkste Kraft.

Tausende Menschen versammelten sich in der Dresdner Innenstadt.

Auch Demos im Westen

Mehrere Tausend Menschen zogen auch in verschiedenen Städten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Rund 2.000 bis 3.000 Menschen liefen nach Polizeiangaben am Sonntag unter dem Motto "Nie wieder ist Jetzt" durch Trier. Laut dem Kampagnennetzwerk Campact waren am Wochenende rund 70 Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus allgemein sowie speziell gegen die AfD geplant.

Bereits am Samstag demonstrierten in der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart laut Polizei 8.000 bis 9.000 Menschen. Weitere Aufrufe zu Veranstaltungen gab es am Wochenende laut Campact unter anderem auch in Potsdam, Trier, Solingen, Erfurt, Kiel, Konstanz und Lübeck geplant, außerdem in kleineren Städten wie zum Beispiel Anklam. Parallel protestierten nach Polizeiangaben im nordrhein-westfälischen Marl und im baden-württembergischen Rottweil am Samstag jeweils 2.000 Menschen gegen Landesparteitage der AfD. Den Beamten zufolge blieb es friedlich.

Gedenken in Rostock

Die Stadt Rostock gedachte unterdessen heute des vor 20 Jahren ermordeten Mehmet Turgut. Der damals 24-jährige Türke war am 25. Februar 2004 im Stadtteil Toitenwinkel Opfer der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) geworden. "Niemals dürfen die grausamen Untaten des NSU und die Ermordung Mehmet Turguts in Vergessenheit geraten", sagte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger bei einer Gedenkveranstaltung. Rechtsextremismus bedrohe auch heute die Demokratie und die von ihr geschützte Menschenwürde.