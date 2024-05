Unwetterwarnungen für den Süden Meteorologen rechnen mit Dauerregen am Wochenende Stand: 30.05.2024 13:54 Uhr

Es dürfte vor allem einen Streifen vom Allgäu bis zum Thüringer Wald treffen: Mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter könnten dort am Wochenende fallen. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des DWD.

Die Prognosen der vergangenen Tage werden immer konkreter: Am Wochenende müssen sich die Menschen vor allem in der Südosthälfte Deutschlands auf viel Niederschlag einstellen. Ab der Nacht zum Freitag bis Sonntag ist mit starkem Dauerregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Besonders große Regenmengen werden für das Erzgebirge, den Thüringer Wald, Franken, Schwaben und das Allgäu erwartet. "In diesem Bereich erwarten wir innerhalb von 48 Stunden Niederschlagsmengen von 100 Litern pro Quadratmeter", sagte der DWD-Meteorologe Nico Bauer.

Bis zu 150 Liter Regen in Staulagen

Vom Allgäu bis nach Mittelfranken sei sogar mit extremem Unwetter und Niederschlagsmengen von stellenweise bis zu 150 Liter pro Quadratmeter zu rechnen - vor allem in Staulagen von Gebirgen. Für weitere Teile Bayerns und den Osten Baden-Württembergs gab der DWD Unwetterwarnungen heraus.

Vor allem dort, wo es zuletzt schon viel geregnet hat, ist dann die Gefahr von Überflutungen groß. In Süddeutschland seien die Böden schon stark gesättigt und könnten "nicht mehr viel Wasser aufnehmen", so Ingo Bertram vom ARD-Wetterkompetenzzentrum.

Im Saarland droht kein neues Hochwasser

In Rheinland-Pfalz und im Saarland, wo es am Pfingstwochenende größere Hochwasser gab, ist nach Einschätzung der Meteorologen am Wochenende nicht mit großen Regenmengen zu rechnen.

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder lokale Unwetter gegeben, von denen zuletzt vor allem der Norden betroffen war. Die Auswirkungen blieben aber lokal und es gab keine Schäden, die mit denen im Saarland zu vergleichen wären.