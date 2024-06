eilmeldung Trauer um Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot Stand: 02.06.2024 11:30 Uhr

Sie galt als Grande Dame des Deutschen Fernsehens. Nun ist Ruth Maria Kubitschek im Alter von 92 Jahren in der Schweiz gestorben. Bekannt wurde sie vor allem als "Spatzl" in der TV-Serie "Monaco Franze" und als Zeitungsverlegerin in "Kir Royal".

Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Das teilte ihre Sprecherin Yvonne von Stempel mit. Sie starb im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. "Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen", hieß es.

Über viele Jahre hinweg prägte Kubitschek das deutsche Fernsehen. Sie war auf dem "Traumschiff" an Bord, spielte im "Tatort" mit oder in der Serie "Das Erbe der Guldenburgs". Kultstatus erlangte Kubitschek an der Seite von Helmut Fischer als Annette von Soettingen alias "Spatzl" in der TV-Serie "Monaco Franze - Der ewige Stenz".

Ruth Maria Kubitschek und Helmut Fischer 1984 bei einem Empfang. Die beiden spielten ein Ehepaar in "Monaco Franze - der ewige Stenz".

Geboren in Tschechien, aufgewachsen in Sachsen-Anhalt

Geboren wurde Kubitschek am 2. August 1931 als ältestes von vier Kindern im tschechischen Komotau. Die Familie floh nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Sachsen-Anhalt. In Halle an der Saale und Weimar besuchte Kubitschek Schauspielschulen. Ihr Debüt gab sie als Fina in Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti" in Halle.

1959 blieb Kubitschek nach einem Theaterengagement im Westen. Ihr Mann, der Opern- und Theaterregisseur Götz Friedrich, blieb in der DDR, durfte aber auch im Westen inszenieren. Am Schlosstheater in Celle begann Kubitscheks westdeutsche Karriere.

"Ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt"

Schon bald folgten Rollen in Fernsehproduktionen - Auftritte in "Lysistrata" (1961), "Die Powenzbande" (1973) oder die Titelrolle in "Melissa" (1966). Mit Helmut Dietl drehte sie 1985 auch die Kult-Serie "Kir Royal", in der die Münchner Schickeria auf die Schippe genommen wurde. In dem Kinofilm "Frau Ella" feierte sie an der Seite von Matthias Schweighöfer und August Diehl noch einmal einen Publikumserfolg und gewann mit dem Jupiter einen Filmpreis.

Die Darsteller der damaligen Fernsehserie "Kir Royal", Billie Zöckler (l-r) als Edda Pfaff, Ruth Maria Kubitschek als Friederike von Unruh, Regisseur Helmut Dietl, Senta Berger als Mona und Dieter Hildebrandt als Herbie Fried stoßen nach der Aufzeichnung der Talkshow "Beckmann" mit Kir Royal an (2006).

Seit 2013 war Kubitschek Schweizerin und lebte in Ascona. Sie schrieb Bücher, malte, wurde Hobbygärtnerin und widmete sich der Esoterik. Kubitschek sei im Krankenhaus gestorben, sagte ihre Sprecherin von Stempel der dpa. Ihre letzten Worte seien gewesen: "Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsele ich in die andere Welt. Es gibt sie, Sie können es mir glauben." Die Trauerfeier soll im engsten Familienkreis stattfinden.