Überblick Überschwemmungen in Süddeutschland Mit aller Kraft gegen die Wassermassen Stand: 03.06.2024 09:11 Uhr

Für die Menschen in den Flutgebieten in Baden-Württemberg und Bayern war es eine extrem unruhige Nacht: Vielerorts mussten sie in Sicherheit gebracht werden, Dämme hielten nicht stand. Starke Einschränkungen gibt es im Bahnverkehr.

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, unermüdliche Einsatzkräfte: Während in manchen Teilen der Hochwassergebiete Süddeutschlands die Wasserstände langsam zurückgehen, bleibt die Lage in anderen Teilen kritisch. Ein Überblick:

Die Lage in Baden-Württemberg

In einigen Überschwemmungsgebieten Baden-Württembergs spitzt sich die Hochwasserlage zu. In der Nacht waren wegen Überflutungen in der Stadt Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart nach Einschätzung des Landratsamts zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Überflutungen betrafen ein Wohngebiet, es wurde eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage angeordnet, wie das Landratsamt Göppingen mitteilte.

Besonders kritisch war die Lage am Morgen in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb. Für Teile des Rems-Murr-Kreises warnt das Landratsamt vor einer extremen Hochwasserlage. Dazu gehören unter anderem die Gemeinden Winnenden, Schorndorf und Winterbach. Die Behörde fordert die Bewohnerinnen und Bewohner auf, bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen zu gehen. In der Gemeinde Rudersberg sind nach Polizeiangaben Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Die Lage sei noch komplett unübersichtlich.

Im Ostalbkreis wurden wegen vorhergesagter Überflutungen in der Nacht vorsorglich Menschen in Teilen der Gemeinden Leinzell, Heuchlingen und Göggingen aus ihren Häusern gebracht, wie eine Sprecherin des Krisenstabs mitteilte. Die Gemeinde Täferrot sollte komplett evakuiert werden.

In den betroffenen Kommunen bleiben am Montag Schulen und Kindergärten geschlossen.

Die Lage in Bayern

Auch in Bayern bleibt die Hochwasserlage angespannt. In den schwäbischen Landkreisen Günzburg und Donau-Ries mussten am Abend mehrere Orte evakuiert werden. In Günzburg kamen dabei auch Luftrettungsspezialisten der Wasserwacht mithilfe eines Hubschraubers zum Einsatz. Wie das Bayerische Rote Kreuz in der Nacht mitteilte, waren dort aufgrund der Wassermassen ein Verlassen des Hauses und auch eine Evakuierung etwa mit einem Flachwasserboot nicht mehr möglich.

Am Morgen brach nach Angaben des Landratsamts ein weiterer Damm in Manching-Pichl (Landkreis Pfaffenhofen). Die Bewohner werden aufgefordert, umgehend das Erdgeschoss in ihren Häusern und Wohnungen zu verlassen und höhere Stockwerke aufzusuchen.

Zunehmend konzentriert sich das Hochwasser auf die Donau, wo nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielfach die höchste Meldestufe 4 gilt. Und die Scheitelpunkte des Hochwassers seien vielerorts noch nicht erreicht.

Nun rief auch Regensburg den Katastrophenfall aus. Hier war am Morgen der Pegelstand von 5,90 Metern gemessen worden. Der Wert liegt zwar unter dem des Hochwassers von 2013 (6,80 Meter), allerdings werde der Pegelstand laut Mitteilung der Stadt tagelang hinweg über Pegelstufe 4 bleiben, sodass man sich Sorgen wegen eines sehr hohen Grundwasserspiegels mache.

Im schwäbischen Donauwörth erwarten die Experten den Hochwasserscheitel für Montagnachmittag, in Passau werde es wohl am Abend so weit sein. In Kehlheim werde der Fluss im Laufe des Tages in den Bereich eines 20-jährlichen Hochwassers steigen.

Unterdessen entspannte sich die Lage nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern in Teilen Ober- und Mittelfrankens etwas. Die Scheitel der Flüsse im Obermain- und Regnitzgebiet seien überschritten. Gewarnt wird allerdings noch vor Überschwemmungen bebauter Gebiete unter anderem in den Städten und Landkreisen Bamberg, Coburg und Nürnberg.

Beeinträchtigungen im Verkehr

Wegen der Unwetterschäden bleibt der Bahnverkehr im Süden Deutschlands am Montag stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn teilte in der Nacht mit: "Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Bitte rechnen Sie zusätzlich damit, dass es bei den noch verkehrenden Zügen zu einer sehr hohen Auslastung kommt."

Der Fernverkehr könne München von Norden und Westen derzeit nicht anfahren. Auch der Nahverkehr in Bayern bleibe stark beeinträchtigt. Für die Nacht waren in Stuttgart, Nürnberg und München für Reisende Aufenthaltszüge eingerichtet worden.

Auch Autofahrer müssen mit starken Beeinträchtigungen rechnen. So geht etwa im schwäbischen Donauwörth über eine der zwei Hauptverkehrsbrücken nichts mehr - sie wurde gesperrt. Zudem sei die angrenzende Bundesstraße 2 zwischen Nordendorf und Mertingen nicht mehr befahrbar, teilte das Landratsamt Donau-Ries mit. Umleitungen seien eingerichtet.

Wie sehen die Wetterprognosen aus?

Der Deutsche Wetterdienst hob in der Nacht alle bestehenden Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit Starkregen für Deutschland auf. Weiterhin gibt es demnach vor allem in Süddeutschland aber noch gebietsweise schauerartige Regenfälle mit Potenzial für Starkregen. Im Laufe des Tages erwarten Experten südlich der Donau und im Bayerischen Wald wieder Schauer und schauerartigen Regen, teils auch schwere Gewitter.

Bis zum Abend könnten sich die Unwetter allmählich auch nach Süden, bis zum Hochrhein und ins nördliche Alpenvorland ausbreiten, hieß es. Am Abend sind auch an den Alpen erste kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Auch für den Osten Deutschlands erwartet der DWD ab dem Nachmittag Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Örtlich sind auch dort Unwetter mit Mengen um die 30 Liter pro Quadratmeter möglich.