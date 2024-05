Aufruf von "Fridays for Future" Tausende beim "Klimastreik zur EU-Wahl" Stand: 31.05.2024 14:56 Uhr

In mehr als 100 Städten hat "Fridays for Future" zum Klimastreik aufgerufen. Dabei will die Klimaschutzbewegung auch auf die EU-Wahl und deren Bedeutung für das Klima aufmerksam machen. Tausende gingen auf die Straßen.

Bundesweit sind Tausende dem Aufruf der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) zum "Klimastreik zur EU-Wahl" gefolgt. In Berlin etwa demonstrierten mehrere Tausend Menschen für eine engagiertere Klimapolitik sowie gegen einen Rechtsruck in Europa.

Die Polizei sprach in einer ersten Einschätzung von mehr als 5.000 Teilnehmern. Nach Veranstalterangaben demonstrierten in Berlin mehr als 13.000 Menschen für Klimaschutz, Demokratie und gegen Rechts.

Aktivistin: "Geht bei EU-Wahl um alles"

Zur Auftaktkundgebung unweit vom Brandenburger Tor rief die Klimaaktivistin Carla Reemtsma dazu auf, sich an der Europawahl am 9. Juni zu beteiligen. Es gehe "um alles": die Zukunft, die Demokratie und ums Klima. "In Zeiten, wo der Rechtsextremismus in Europa die Demokratie bedroht, sind wir alle bedroht." Zugleich warnte die Klimaaktivistin vor möglichen Koalitionen mit Rechtsextremisten im Europaparlament: "Klimaleugner dürfen keine Koalitionspartner sein."

Demonstrierende halten bei einem Klimastreik in Berlin ein Banner auf dem "Europawahl = Klimawahl" steht.

Demos von Nord- bis Süddeutschland

Neun Tage vor der Europawahl am 9. Juni wollen die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf die Bedeutung der EU bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam machen. Sie fordern den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien. Das neue EU-Parlament müsse sich klar für Klimaschutz und Demokratie entscheiden, sagte Frieda Egeling, Sprecherin von "Fridays For Future Berlin" in einer Mitteilung.

Auch in mehreren nordrhein-westfälischen Städten gingen Menschen auf die Straße. In Aachen beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen an einer Demonstration - deutlich weniger als die erwarteten 1.000. In Köln hatte FFF für den Nachmittag einen Protestzug mit bis zu 9.000 Teilnehmern angemeldet, zu dem auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer erwartet wurde. Demonstrationen waren unter anderem auch in Düsseldorf, Bonn und Dortmund geplant.

Deutschlandweit hatte FFF in mehr als 100 Städten zum Klimastreik aufgerufen. Größere Demonstrationen und Kundgebungen soll es unter anderem noch in Hamburg, München und Stuttgart geben.