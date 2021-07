Fußball-EM England im Halbfinale - 4:0 gegen Ukraine

Die englische Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Fußball-EM erreicht. England setzte sich in Rom mit 4:0 (1:0) gegen die Ukraine durch und trifft am Mittwoch in London auf Dänemark.

England steht im Halbfinale der Fußball-EM. Stürmerstar Harry Kane (4. und 50. Minute), Harry Maguire (46.) sowie Jordan Henderson (63.) trafen für die Auswahl von Trainer Gareth Southgate.

Im Halbfinale trifft England am kommenden Mittwoch auf Dänemark. Die Mannschaft hatte zuvor das Viertelfinale von Baku mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen. Im ersten Halbfinale am Dienstag, ebenfalls im Wembley-Stadion, treffen Italien und Spanien aufeinander.