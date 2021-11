Eilmeldung Top-Thema Corona-Fall: Fünf Fußball- Nationalspieler in Quarantäne Stand: 09.11.2021 10:40 Uhr

Nach einem positiven Corona-Test haben sich insgesamt fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne begeben müssen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Das Gesundheitsamtes habe die Quarantäne angewiesen. Die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Liechtenstein werde fortgesetzt. Am Mittag soll es eine DFB-Pressekonferenz geben. Wenn diese stattfindet, zeigen wir sie live bei tagesschau24 und tagesschau.de.

Weitere Informationen in Kürze.