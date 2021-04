Folgen der Corona-Pandemie Reisebuchungen um drei Viertel eingebrochen

Die deutsche Reisebranche verzeichnet bei den Buchungen für den Sommerurlaub wegen der Corona-Pandemie einen Rückgang von 76 Prozent. Die Tourismuswirtschaft kritisiert, die Politik rede "jede Form von Urlaub bewusst schlecht".

Angesichts der Coronakrise muss die Tourismusbranche für die Sommersaison laut dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) weiter mit starken Rückgängen rechnen. "Für die Sommersaison liegen die Buchungen gemessen am Umsatz um 76 Prozent unter den Zahlen im Vorjahreszeitraum", sagte Verbandspräsident Michael Frenzel der "Welt am Sonntag".

Im Frühjahr habe es sogar weiterhin mehr Stornierungen als Buchungen gegeben. Erst im dritten Jahresquartal rechnet die Branche mit Verbesserungen. "Die Mehrheit der Menschen setzt auf spätere Reisen im Herbst", so Michael Frenzel. Das sehe man daran, dass die Buchungsrückgänge für diese Zeit niedriger seien als in den Sommermonaten davor. Für September betrage der Rückgang demnach 36 Prozent, für Oktober 22 Prozent.

Appell an die Politik

Frenzel appelliert an die Politik, auch Modellprojekten eine Chance zu geben, um Urlaube wieder zu ermöglichen. "Die Politik muss aufhören, bestehende Modellprojekte im Tourismus abzumoderieren, selbst wenn in Regionen wie Schleswig-Holstein die Corona-Inzidenzen niedrig sind." Man bekomme das Gefühl, die Politik rede bewusst jede Form von Urlaub oder Reise schlecht, so Frenzel.

Bei Beratungen mit Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier hatte die Reisebranche vergangene Woche ein "klares Bekenntnis zum Reisen und zur Reisewirtschaft" gefordert, wie der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, mitteilte. Reisen sei "sicher möglich, wie der Osterurlaub auf Mallorca gerade wieder gezeigt hat", erklärte Fiebig. Mit einer entsprechenden Restart-Strategie könne das Reisen "verantwortungsbewusst wieder hochgefahren werden". Die Konzepte dafür lägen seit Wochen auf dem Tisch.