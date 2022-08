Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine bietet Pipelines für Gas-Lieferung an ++ Stand: 20.08.2022 08:26 Uhr

Die Ukraine bietet an, dass russisches Gas auch über die landeseigenen Pipelines an die EU geliefert werden könnte. UN-Generalsekretär Guterres wird heute in der Türkei erwartet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine bietet Alternativroute für Gaslieferung an Nachdem Russland einen erneuten mehrtägigen Lieferstopp von gas für Deutschland angekündigt hat, bietet die Ukraine an, die durch das eigene Land führenden Pipelines für den Transfer zu nutzen. "Die Kapazitäten des ukrainischen Gastransportsystems und der Route durch Polen sind mehr als ausreichend, um die Erfüllung der Lieferverpflichtungen von russischem Gas in europäische Länder sicherzustellen", teilte der Betreiber des ukrainischen Gasleitungsnetzes mit. Die Alternativroute biete sich "angesichts chronischer Unterbrechungen der Arbeit von Nord Stream 1" an. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte gestern angekündigt, dass die Lieferung über die Pipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten vom 31. August bis 2. September ausgesetzt werden müsse. Russland hat die Menge an Gas, das derzeit durch die Pipeline nach Deutschland fließt, bereits auf 20 Prozent der möglichen Lieferkapazität gedrosselt. Wartung an Nord Stream 1 Gazprom unterbricht Gaslieferung erneut Gazprom hat Wartungsarbeiten angekündigt und will die Gaslieferung nach Deutschland drei Tage unterbrechen.

Guterres will Kontrollzentrum für die Getreideexporte besuchen UN-Generalsekretär Guterres will nach seinem Besuch in der Ukraine heute das in der Türkei geschaffene Kontrollzentrum für die Getreideexporte besuchen. Dort werden die Frachter inspiziert, die Getreide aus der Ukraine exportieren oder auf dem Weg dorthin sind, um beladen zu werden. Das sieht das Abkommen vor, das die UN und die Türkei mit der Ukraine und Russland ausgehandelt hatten. Moskau hatte darauf bestanden, um sicherzustellen, dass die Ukraine nicht über den Seeweg mit Waffen beliefert wird. Nach UN-Angaben sind seit Anfang August aus der Ukraine 600.000 Tonnen Getreide, Mehl und Öl ausgeführt worden.

Nouripour gegen generelles EU-Einreiseverbot für russische Staatsbürger Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour steht einem möglichen Stopp für Kurzzeit-Visa, die an russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vergeben werden, um in die EU einreisen zu können, kritisch gegenüber. Er verstehe die Gefühle derjenigen, die angesichts des brutalen Angriffs auf die Ukraine touristische Reisen russischer Bürger in die EU unterbinden wollten, sagte Nouripour der Nachrichtenagentur dpa. Gleichzeitig pochte er auf das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Bisher haben bereits Estland, Lettland, Litauen und Tschechien die Vergabe solcher Visa an Russinnen und Russen eingeschränkt. Finnland will ab September folgen, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln. Debatte um Visa für Russen Warum sich Deutschland nicht verschließen will Soll der Schengen-Raum russischen Touristen die Einreise verweigern? Deutschland hält sich bei der Debatte zurück.