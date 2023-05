liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Frankreich verspricht weitere Militärhilfe ++ Stand: 15.05.2023 03:18 Uhr

Frankreich will die Ukraine mit weiteren gepanzerten Fahrzeugen unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte Deutschland und Frankreich nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron für die Unterstützung. Alle Ereignisse im Liveblog.

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat nach Informationen der "Washington Post" der ukrainischen Regierung angeboten, die Positionen russischer Truppen preiszugeben. Die Ukraine habe das Angebot aber abgelehnt.

Der Bericht stützt sich auf geheime US-Dokumente, die laut "Washington Post" der Chat-Plattform Discord zugespielt wurden. Das US-Präsidialamt reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen G7 planen auf ihrem Gipfel in Japan in dieser Woche Insidern zufolge eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Russland. Diese zielten auf die Umgehung von Sanktionen durch Drittländer ab und sollen Russlands künftige Energieproduktion und den Handel untergraben, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters. US-Beamte gehen davon aus, dass die G7-Mitglieder ein allgemeines Exportverbot für Waren nach Russland aussprechen könnten, sofern sie nicht ausdrücklich davon ausgenommen sind. Dies wäre eine Umkehr des bisherigen Sanktionskonzepts, wonach der Verkauf aller Waren an Russland erlaubt ist, wenn diese nicht auf der schwarzen Liste stehen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich im Anschluss an ein Gespräch mit Frankreichs Präsident Macron bei Deutschland und Frankreich für die militärische Unterstützung bedankt. "Ich danke Herrn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz und dem deutschen Volk für das starke Verteidigungspaket, für ihre Führungsrolle bei der Verteidigung von Menschenleben gegen den russischen Terror gemeinsam mit uns», schrieb Selenskyj auf Twitter. Dem französischen Präsidenten Macron und dem gesamten französischen Volk sei er dankbar "für die militärische Unterstützung unserer Kämpfer, die im Kampf gegen russische Terroristen hilft". "Gemeinsam bringen wir den Frieden für alle Ukrainer und Europäer näher", schrieb er weiter.

Frankreich hat der Ukraine neue militärische Unterstützung in Aussicht gestellt. Neue Lieferungen würden vorbereitet, um die dringendsten und unmittelbarsten Bedürfnisse zur Stärkung der Verteidigung der Ukraine zu berücksichtigen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Frankreich und der Ukraine. Versprochen seien weitere gepanzerte Fahrzeuge und leichte Panzer, unter anderem vom Typs AMX-10RC. Die Fahrzeuge sollen in den kommenden Wochen geliefert werden,

Zuvor hatten sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa drei Stunden zu einem Arbeitsabendessen in Paris zusammengesetzt. Laut Élyséepalast war das Treffen der beiden Präsidenten von "wahrem Vertrauen" geprägt. Macron spiele für Selenksyj eine besondere Rolle. Frankreich habe seit Beginn des Krieges mehrfach eine Führungsrolle übernommen.

Nach seinem Deutschland-Besuch ist der ukrainische Präsident Selenskyj am Abend in Paris angekommen. Die ukrainische Armee meldet weitere Vorstöße bei Bachmut.