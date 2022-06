Polens Präsident Duda hat Kanzler Scholz und Frankreichs Präsidenten Macron für ihre Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin kritisiert. Die Ukraine berichtet über Tote und Verletzte. Die Entwicklungen im Liveblog.

Vereinte Nationen wollen Deal zu Getreideexporten

Die Vereinten Nationen streben eine Vereinbarung über die Freigabe von ukrainischen Getreideexporten und russischen Nahrungsmittel- und Düngemittellieferungen für die Weltmärkte an. Dies sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Sonst seien Hunderte Millionen Menschen von einer beispiellosen Hungerwelle bedroht. In den vergangenen zehn Tagen sei in diesem Zusammenhang eine gute Zusammenarbeit mit Kontakten in Moskau, Kiew, Ankara, Brüssel und Washington entstanden, erklärte er weiter.

Zu Einzelheiten wollte er sich nicht äußern, um die Erfolgsaussichten nicht zu gefährden. "Dies ist einer dieser Momente, in denen stille Diplomatie notwendig ist, und das Wohlergehen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt könnte davon abhängig sein", betonte Guterres.

Die Ukraine und Russland produzieren fast ein Drittel des Weizens und der Gerste sowie die Hälfte des Sonnenblumenöls auf der Welt. Russland und dessen Verbündeter Belarus sind jeweils die zweit- und drittgrößten Hersteller von Kalisalz, einem Kernbestandteil von Dünger.