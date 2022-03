Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Spanien setzt Oligarchen-Yacht fest ++ Stand: 15.03.2022 02:26 Uhr

Spanische Behörden habe eine Yacht festgesetzt, die nach Medienberichten dem russischen Oligarchen Sergej Tschemesow gehören soll. Großbritannien warnt vor einem russischen Biowaffen-Einsatz. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj kündigt weitere Verhandlungen mit Russland an Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitergehen. Die ukrainische Delegation habe zuvor gute Arbeit geleistet, sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache. Ins Detail ging er nicht. Selenskyj sagte, er habe mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett gesprochen, um den Krieg schnell zu beenden und einen ehrlichen Frieden zu erreichen. Bennett hatte zuvor auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Zugleich forderte Selenskyj die russischen Soldaten auf, den Kampf zu beenden. "Ich biete Euch eine Chance an, zu überleben", sagte er.

UN warnt vor "Wirbelsturm des Hungers" UN-Generalsekretär António Guterres hat wegen des Ukraine-Kriegs vor einem "Wirbelsturm des Hungers" weltweit gewarnt. Die internationale Gemeinschaft müsse handeln, um einen "Zusammenbruch des globalen Nahrungssystems" zu verhindern. Der Krieg in der Ukraine sei "auch ein Angriff auf die am meisten gefährdeten Menschen und Länder der Welt", sagte Guterres unter Verweis auf die Bedeutung der Ukraine als Nahrungsexporteur. Schon vor dem Krieg hätten die Entwicklungsländer mit den Folgen der Pandemie wie Inflation, steigenden Zinsen und Schulden zu kämpfen gehabt. "Jetzt wird ihre Kornkammer bombardiert", so Guterres. Mehr als die Hälfte der Weizenlieferungen des Welternährungsprogramms kämen aus der Ukraine. Die globalen Lebensmittelpreise hätten nach UN-Berechnung den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Die 45 am wenigsten entwickelten Länder der Welt würden mindestens ein Drittel ihres Weizens aus der Ukraine oder Russland importieren. Dazu gehören etwa Burkina Faso, die Demokratische Republik Kongo, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. In vielen davon leiden bereits jetzt Millionen von Menschen unter Hunger.

Elon Musk fordert Putin zum Zweikampf heraus Tesla-Gründer Elon Musk hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Zweikampf herausgefordert. Dabei solle es um das Schicksal der Ukraine gehen. "Ich fordere hiermit Wladimir Putin zu einem Kampf von Mann zu Mann heraus. Der Einsatz ist die Ukraine", twitterte Musk. "Nimmst du diesen Kampf an?", fügte er auf Russisch hinzu. Der Milliardär und Gründer des Luft- und Raumfahrtunternehmens SpaceX richtete den Tweet direkt an den offiziellen englischsprachigen Twitter-Account Putins. Er meine es "absolut ernst", schrieb er. "Wenn Putin den Westen so einfach demütigen könnte, dann würde er die Herausforderung annehmen. Aber das wird er nicht." Eine unmittelbare Reaktion des Kremls blieb aus.

Spanien setzt Oligarchen-Yacht fest Die spanischen Behörden haben im Rahmen der Russland-Sanktionen die Yacht eines russischen Oligarchen in Barcelona festgesetzt. "Wir haben eine Yacht eines der wichtigsten russischen Oligarchen mit einem geschätzten Wert von 140 Millionen US-Dollar (128 Millionen Euro) in Barcelona vorübergehend festgesetzt,", erklärte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. "Weitere werden folgen". Welchem Oligarchen das Schiff gehört, sagte der Regierungschef nicht. Der Tageszeitung "El País" zufolge handelte es sich um die Yacht "Valerie" von Sergej Tschemesow, dem Chef des russischen Rüstungskonzerns Rostec. Er steht auf den Sanktionslisten der EU, Großbritanniens sowie der US-Liste. Er ist ein alter Bekannter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beide dienten einst gemeinsam beim sowjetischen Geheimdienst KGB in Dresden.

Großbritannien warnt vor russischem Biowaffen-Einsatz Russland könnte nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums in der Ukraine den Einsatz chemischer oder biologischer Waffen planen. Das könne in Reaktion auf einen vorgetäuschten Angriff auf russische Truppen geschehen, twitterte das Ministerium, ohne jedoch Beweise für seine Annahme zu nennen. Ähnliche Befürchtungen hatten auch schon US-Regierungsvertreter geäußert.

Stübgen für bundesweite Anlaufstellen für Geflüchtete Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hat vom Bund mehr Unterstützung bei der Verteilung und Registrierung von Geflüchteten aus der Ukraine gefordert. "Die Aufnahme der Vertriebenen muss professioneller koordiniert werden. Wir brauchen im gesamten Bundesgebiet Anlaufzentren, in denen die Menschen ankommen und ein oder zwei Nächte bleiben können", sagte Stübgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Bund müsse die Zuströme zu diesen Zentren per Zug und Bus steuern und die Finanzierung gewährleisten. "Der Krieg in der Ukraine wird immer dramatischer. Deutschland muss sich für längere Zeit auf steigende Flüchtlingszahlen einstellen", sagte der CDU-Politiker. "In Brandenburg kommen jeden Tag rund 5000 Menschen an und werden vorübergehend versorgt. Viele reisen sofort weiter, aber ein Teil muss erstmal zu Kräften kommen. Das sind mittlerweile rund 1000 Personen jeden Tag und die Tendenz ist ansteigend", so Stübgen. "Das bringt unsere Kapazitäten an ihre Grenzen."

Ukraine: Sieben von zehn Fluchtkorridoren funktionierten In der Ukraine haben nach Angaben aus Kiew nur sieben der geplanten landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern funktioniert. Dabei seien insgesamt etwa 4000 Menschen in sicherere Gebiete gebracht worden, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk nach Angaben der Nachrichtenagentur Unian. Die meisten Zivilistinnen und Zivilisten kamen demnach aus der Region Kiew (2028). Hingegen scheiterten Evakuierungen in Mariupol auch am 19. Kriegstag weitgehend. Auch eine Hilfskolonne mit Medikamenten und Wasser für die belagerte Hafenstadt werde weiter blockiert, sagte Wereschtschuk. Die ukrainischen Behörden warfen Russland zudem vor, Fahrzeuge mit flüchtenden Zivilistinnen und Zivilisten aus dem Ort Hostomel bei Kiew mit Mörsern beschossen zu haben. Dabei seien eine Frau getötet und zwei Männer verletzt worden. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Krieg in der Ukraine Evakuierung von Mariupol wohl erneut gescheitert Laut Ukraine kamen Hilfslieferungen und Busse zur Evakuierung Mariupols erneut nicht in der Stadt an.