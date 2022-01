Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 894,3 ++ Stand: 25.01.2022 04:50 Uhr

Das RKI hat am Morgen 126.955 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 894,3. Am Abend haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Söder kritisiert ausbleibende Regeländerungen bei Bund-Länder-Runde Nach dem Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sich unzufrieden gezeigt. Söder sagte in den tagesthemen, es war "unbefriedigend, weil wir erneut nur vertagt haben". Insbesondere kritisierte er den drohenden Mangel an PCR-Tests. "Wir haben uns gewundert und geärgert", sagte Söder weiter. Es sei "kein starkes Zeichen für die Logistik und die Materialbeschaffung in Deutschland". Die jetzt beschlossene Priorisierung der PCR-Tests bedeute, dass die Regierung ab diesem Zeitpunkt "keine Ahnung" habe, "wie hoch die Infektionszahl wirklich ist". Da die hochansteckende Omikron-Variante offenbar weniger aggressiv als frühere Varianten sei, werde es nicht mehr wie im letzten Jahr darum gehen, mit "Zusperren alles zu lösen", sagte der Ministerpräsident. "Wir müssen uns einen klügeren Weg überlegen." Das Motto sei: "Vorsicht ja, aber mit Augenmaß".

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht mit 894,3 weiteren Höchstwert Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat erneut einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 894,3 an. Am Montag hatte der Wert bei 840,3 gelegen, am Dienstag vergangener Woche bei 553,2. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug 126.955 - nach 63.393 am Vortag und 74.405 am Dienstag vergangener Woche. Zudem wurden am Montag 214 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter laut den jüngsten Angaben des Instituts insgesamt 8.871.795 Infektionsfälle. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 116.960.