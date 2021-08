Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ USA und Israel sind Hochrisikogebiete ++

Mehrere Staaten - darunter die USA und Israel - gelten von heute an als Corona-Hochrisikogebiete. Kinderärzte kritisieren die STIKO. Deutlich mehr Selbstständige haben Grundsicherung beantragt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Deutlich mehr Selbstständige brauchen Grundsicherung Die Zahl der Selbstständigen, die für ihren Lebensunterhalt finanzielle Unterstützung aus der staatlichen Grundsicherung beziehen, hat sich laut Bundesagentur für Arbeit (BA) im Verlauf der Corona-Pandemie versechsfacht. "Wir sehen einen deutlichen Corona-Effekt zwischen April 2020 und Juli 2021", sagte BA-Chef Detlef Scheele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Rund 134.000 Selbstständige hätten in der Zeit Bedarf auf Grundsicherung angemeldet. "Üblicherweise wären es in diesem Zeitraum etwa 22.000 gewesen", so Scheele. Existenzgründer in der Krise Der Corona-Albtraum der Selbstständigen Viele Selbstständige in Deutschland hat die Corona-Pandemie an den Rand der Existenz gebracht.

Kinderärzte: STIKO sollte auch psychosoziale Folgen berücksichtigen Die deutschen Kinderärzte haben an die Ständige Impfkommission (STIKO) appelliert, in der Debatte über eine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige auch die psychosozialen Probleme dieser Altergruppe in den Blick zu nehmen. "Die STIKO orientiert sich allein am individuellen Nutzen einer Impfung im Verhältnis zur Gefährlichkeit einer Erkrankung", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Da sind Kollateralschäden bei der psychosozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht berücksichtigt." Diese sollten auch berücksichtigt werden. Laut Fischbach sind in Deutschland bislang rund eine Million der 4,5 Millionen Kinder und Jugendlichen in der Altersgruppe von zwölf bis 17 Jahren geimpft. Nach Informationen der Funke-Zeitungen wird für Mitte der Woche eine überarbeitete STIKO-Empfehlung für die Corona-Impfungen für Jugendliche ab 12 Jahren erwartet. Impfungen für Jugendliche STIKO will trotz Druck abwarten Die STIKO bleibt dabei: keine generelle Empfehlung für Minderjährige.

Schwesig schließt erneuten Lockdown aus Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat einen erneuten Lockdown in der Corona-Pandemie ausgeschlossen. "Alles, was offen ist, muss offen bleiben", sagte sie der "Bild am Sonntag". Sie sei zuversichtlich, "dass wir mit Impfungen und Tests gut durch den Herbst und Winter kommen können". Damit Deutschland eine vierte Welle gut überstehe, brauche das Land aber mehr Impfungen. Schwesig plant deshalb eine neue Impfkampagne in Mecklenburg-Vorpommern und fordert ein größeres Engagement von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Ministerpräsidentin warnte aber davor, Ungeimpfte unter Druck zu setzen: "Wir sollten den Menschen nicht drohen, sondern sie mit Argumenten überzeugen."