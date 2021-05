Die bekannte Geigerin Anne-Sophie Mutter kritisiert die Corona-Politik Deutschlands. Der Chef der Ständigen Impfkommission geht davon aus, dass schon 2022 Impf-Auffrischungen nötig sind. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Deutschen müssten sich darauf einstellen, dass möglicherweise im nächsten Jahr alle ihren Impfschutz auffrischen müssten. Die Hersteller arbeiteten nach eigener Aussage bereits an modifizierten Impfstoffen, die gegen derzeit bekannte Mutanten wirksam sein sollen.

01:02 Uhr

Anne-Sophie Mutter: Politik hat sich "kulturverachtend" gezeigt

Geigerin Anne-Sophie Mutter ist enttäuscht und verärgert über den Umgang mit Künstlern während der Corona-Krise. "Das Leben von Künstlern ist in diesem Jahr so eingeschränkt worden, dass man von einem Berufsverbot, von einem Kulturverbot sprechen kann", sagte sie der "Welt am Sonntag".

Die Künstlerin, die heute zu den bekanntesten klassischen Musikerinnen der Welt gehört, sagte weiter, sie habe sich zunächst bemüht, mit der Politik ins Gespräch zu kommen und sich unter anderem an Kulturstaatsministerin Monika Grütters gewandt. "Ich hatte gehofft, dass die direkte Kommunikation mit der Politik mehr in Bewegung bringen könnte. So war es nicht."

Die Politik habe sich mit der Zeit "immer stärker als kulturfern, geradezu als kulturverachtend" gezeigt. Das sei besonders schmerzhaft gewesen angesichts der vielen Pilotstudien, Gutachten und Konzepte, die mehr Öffnungen im Kulturbereich erlaubt hätten.