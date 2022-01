Das RKI hat am Morgen 189.166 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1127,7. Ärztepräsident Reinhardt hält eine Verkürzung des Genesenenstatus für sinnvoll. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 189.166 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1127,7

Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 189.166 Positiv-Tests binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 53.705 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche, als 135.461 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert von 1127,7 verglichen mit 1073,0 am Vortag. 182 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 117.666. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 9,61 Millionen Corona-Infektionen registriert.