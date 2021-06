Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 9,3 ++

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 9,3 erstmals seit September wieder im einstelligen Bereich. Laut US-Präsident Biden wurden in den ersten 150 Tagen seiner Amtszeit 300 Millionen Impfungen verabreicht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Bund erstmals seit September einstellig

Verbot für Reisen zwischen Kanada und USA verlängert

USA: 300 Millionen Impfungen in Bidens ersten 150 Tagen Amtszeit

04:24 Uhr RKI: Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit September einstellig Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle ist erstmals seit gut neun Monaten wieder im einstelligen Bereich. Das Robert Koch-Insitut gab den Wert der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner am Samstag mit 9,3 an. Zuletzt war am 13. September ein einstelliger Inzidenzwert auf Bundesebene registriert worden. Das RKI meldete zudem 1108 Corona-Neuinfektionen und 99 Corona-Todesfälle. Am Samstag vergangener Woche waren 1911 Neuinfektionen sowie 129 Todesfälle registriert worden. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt laut den neuesten RKI-Angaben bei 3.721.139. Die Zahl der insgesamt registrierten Todesfälle stieg auf 90.369.

01:15 Uhr Verbot für Reisen zwischen Kanada und USA verlängert Nicht unbedingt notwendige Reisen zwischen den USA und Kanada bleiben weiter verboten. Das Verbot werde bis 21. Juli verlängert, teilte die kanadische Regierung am Freitag mit. Der Schritt sei in Absprache mit den USA erfolgt, informierte der Minister für öffentliche Gesundheit, Bill Blair. "Wir sehen immer noch Fälle im Land und wir wollen sie nach unten bekommen", sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau. "Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir unsere Ziele von 75 Prozent Geimpften mit der ersten Dosis und mindestens 20 Prozent Geimpften mit der zweiten Dosis erreichen müssen, bevor wir anfangen können, die Dinge zu lockern, weil selbst eine vollständig geimpfte Einzelperson Covid-19 an jemanden weitergeben kann, der nicht geimpft ist." Es hat in den USA Forderungen gegeben, dass die Grenze zu Kanada für nicht unbedingt erforderliche Reisen wie touristische geöffnet wird. Das Verbot war im März 2020 bekanntgegeben worden. Es ist seitdem jeden Monat verlängert worden. Auch einige kanadische Provinzen erlauben Reisen aus anderen Provinzen nicht.

00:46 Uhr USA: 300 Millionen Impfungen in Bidens ersten 150 Tagen Amtszeit US-Präsident Joe Biden hat die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus in dem Land in den ersten 150 Tagen seiner Amtszeit gefeiert. Biden teilte mit, dass in dem Zeitraum 300 Millionen Impfungen verabreicht worden seien. Er machte dafür Wissenschaftler, Unternehmen, die Amerikaner und Bemühungen seiner Regierung verantwortlich. "Wir gehen in einen ganz anderen Sommer im Vergleich zu letztem Jahr", sagte Biden. "Einen hellen Sommer." Einen anderen Meilenstein dürfte Biden dagegen verpassen. Er wollte, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli 70 Prozent der erwachsenen Amerikaner zumindest eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen haben. Die Rate der Impfungen im Land ist erheblich zurückgegangen. Biden wollte, dass der Independence Day als "Sommer der Freiheit" vom Coronavirus gefeiert wird. Um dazu beizutragen, dass die Zahl der Impfungen steigt, reiste US-Vizepräsidentin Kamala Harris nach Atlanta. Sie besuchte eine Impfeinrichtung an der Ebenezer Baptist Church, an der Martin Luther King Jr. bis zu seinem Tod 1968 Pastor war. Harris sagte, "beim Geimpftwerden geht es darum, die Macht der Gemeinschaft aufzubauen. Beim Geimpftwerden geht es darum, die Macht unseres Landes aufzubauen."

00:37 Uhr Spahn rechtfertigt Vorgehen bei Masken-Beschaffung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sein Vorgehen bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken gegen Kritik verteidigt. "Es wäre doch niemand auf die Idee gekommen, in China nicht-zertifizierte FFP-2-Masken zu bestellen, wenn es in Europa zertifizierte FFP-2-Masken gegeben hätte", sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die ganze Welt habe in China gekauft. Spahn sagte: "Manchmal fühle ich mich wie bei der Feuerwehr, die einen Großbrand gelöscht hat und die dann zu hören bekommt, dass dabei Wasser daneben gelaufen ist." Für ihn zähle am meisten, dass man die Pandemie gemeinsam unter Kontrolle gebracht habe. Der Bundesrechnungshof hatte eine "Überbeschaffung" von Corona-Schutzmasken moniert und beklagt, die aufgewendeten Haushaltsmittel in Milliardenhöhe seien "nicht wirtschaftlich für eine wirksame Pandemiebekämpfung eingesetzt" worden. Zudem hatte ein Streit über möglicherweise minderwertige, in China bestellte Corona-Schutzmasken die Koalition belastet. Spahn räumte ein: "Ich sage im Nachhinein nicht, dass wir alles richtig entschieden haben. Aber wir haben nach bestem Wissen und Gewissen entschieden." Die Beschaffung der Masken sei teuer gewesen. "Aber keine Masken zu haben, wäre uns deutlich teurer zu stehen gekommen. Auf dem Markt herrschte damals eine Wildwest-Situation. In einem Jahr wird der Bundesrechnungshof übrigens mit Sicherheit sagen, wir hätten zu viel und zu teuer Impfstoff bestellt", sagte der Minister. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sein Vorgehen bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken gegen Kritik verteidigt. Bild: dpa In dieser größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik hätten kurzfristig Dinge zum Schutz der Bevölkerung gefehlt. "Wenn Sie dann als Gesundheitsminister die Wahl haben, ob in der nächsten Woche Kliniken den Betrieb einstellen, weil sie keine Masken mehr haben oder ob sie unkonventionell Masken besorgen - da habe ich mich für den unkonventionellen Weg entschieden."