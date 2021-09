Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt bei 71. Gesundheitsminister Spahn wünscht sich bundesweit einheitliche Regeln bei Veranstaltungen - am besten 2G. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montagmorgen mit 71 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 70,5 gelegen.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 3736 neue Positiv-Tests. Das sind 1775 weniger als am Montag vor einer Woche, als 5511 Neuinfektionen gemeldet wurden. 13 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 92.971. Insgesamt fielen in Deutschland bislang fast 4,14 Millionen Corona-Tests positiv aus.