Das RKI hat am Morgen mit 80.430 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 407,5. Der Weltärztebund-Vorsitzende Montgomery kritisiert Langsamkeit der Politik bei Impfpflicht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Zahl der Neuinfektionen erreicht mit 80.430 neuen Tageshöchstwert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat laut RKI mit 80.430 einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Der bisherige Höchstwert waren 65.371 Neuinfektionen am 18. November. Gestern meldete das RKI noch 45.690 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz überstieg unterdessen die Marke von 400. Sie liegt nun bei 407,5 und hat sich damit in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 387,9. Zudem wurden 384 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nun insgesamt 7.661.811 Infektionsfälle.