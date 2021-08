Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 3571 Neuinfektionen ++

Das RKI hat am Morgen 3571 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 18,5. Einer Studie zufolge sind Kinder mit einer Corona-Erkrankung im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Deutschland liefert im August erste Impfdosen an ärmere Länder Die Bundesregierung will laut Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) noch in diesem Monat die erste Tranche der insgesamt zugesagten 30 Millionen Corona-Impfstoffdosen an ärmere Länder abgeben. "Wir sollten die Menge an Impfstoffspenden schrittweise erhöhen, damit dort medizinisches Personal und andere besonders gefährdete Gruppen viel schneller erreicht werden können", sagte Müller der "Augsburger Allgemeinen". Müller, der nach der Bundestagswahl im September aus der Regierung ausscheiden wird, verwies auf das Ziel, bis Anfang 2022 rund ein Drittel aller Menschen in Entwicklungsländern zu impfen. Er forderte die anderen europäischen Staaten auf, dem deutschen Vorbild zu folgen und ihrerseits Geld sowie Impfstoff zu geben.

Studie: Kinder mit Covid-19 im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund Heranwachsende mit Covid-19-Symptomen sind einer Studie zufolge im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder gesund. Das berichten britische Forscher im Fachmagazin "The Lancet Child & Adolescent Health". Nach eigenen Angaben liefern die Autoren, die unter anderem am King's College in London forschen, damit eine erste breit angelegte Untersuchung, die Erkenntnisse zu symptomatisch an Covid-19 erkrankten Kindern ermöglicht.