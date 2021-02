Liveblog Coronavirus-Pandemie ++Über 250.000 Corona-Tote in Brasilien++

In Brasilien sind inzwischen mehr als eine Viertelmillion Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Ungarn hält seine Lockdown-Regeln bis mindestens 15. März aufrecht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

04:56 Uhr Südkorea beginnt mit landesweiten Corona-Impfungen Südkorea hat mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Als erster Impfstoff wurde das Vakzin von Astrazeneca verabreicht. Kurz vor dem offiziellen Start der landesweiten Impfkampagne am Morgen habe eine 61-jährige Altenpflegerin in Seoul die erste Spritze erhalten, berichtete der südkoreanische Rundfunksender KBS. Präsident Moon Jae In hatte den etwa 52 Millionen Einwohnern des Landes eine kostenlose Corona-Schutzimpfung versprochen. Zuerst sollten mehr als 5000 Pflegekräfte und Patienten in 213 Pflege- und Reha-Einrichtungen geimpft werden. Entgegen früherer Planungen schlossen die Gesundheitsbehörden zunächst Menschen im Alter von 65 Jahren und älter von der Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin aus. Es gebe nicht genug Daten über dessen Wirksamkeit bei älteren Menschen.

04:08 Uhr Fauci warnt US-Bürger vor Zögern bei Impfungen wegen Vakzin-Präferenz Der oberste Virologe Anthony Fauci hat die Menschen in den USA dazu aufgerufen, sich in jedem Fall unabhängig vom Hersteller des jeweils angebotenen Vakzins gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mit Blick auf die erwartete baldige Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson in dem Land sprach Fauci von "guten Nachrichten". Er warnte, Menschen die einen Termin für dieses Mittel erhielten sollten nicht abwarten, ob sie später mit den geringfügig effektiveren Mitteln von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft werden könnten. Er sprach von einem Rennen zwischen dem Virus und dem Versuch, die Menschen zu impfen. Je länger Menschen Impfungen verzögerten, desto größer werde die Chance, dass sich neue Mutationen und neue Varianten des Coronavirus bildeten.

03:53 Uhr Bahrain legt vor: Vakzin von Johnson & Johnson zugelassen Als erstes Land weltweit hat das Königreich Bahrain dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Einen Tag zuvor hatten US-Regulierungsbehörden dem Mittel eine starke Wirksamkeit gegen schwere Verläufe von Covid-19 attestiert. Das Königreich erklärte, das Vakzin werde bei den am stärksten gefährdeten Personen eingesetzt, etwa bei älteren Menschen sowie solchen mit chronischen Erkrankungen.

03:37 Uhr Söder warnt vor "Blindflug" bei Lockerung von Corona-Auflagen Im Vorfeld des nächsten Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Pandemie hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor übereilten Öffnungsschritten gewarnt. "Wir wollen schrittweise öffnen, aber mit Vernunft und Vorsicht", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Angesichts der mutierten Formen des Virus dürften Bund und Länder "keinen Blindflug starten". Die Politik dürfe "jetzt nicht die Nerven verlieren". Der bayerische Ministerpräsident betonte, dass sich der Öffnungskurs an den sogenannten Inzidenzwerten und nicht Terminen orientieren müsse.

03:08 Uhr Mehr als eine Viertelmillion Corona-Tote in Brasilien Brasilien hat in der Corona-Pandemie mehr als eine Viertelmillion Todesfälle verzeichnet. In jeder der vergangenen fünf Wochen verzeichnete das Land im Durchschnitt täglich mehr als 1000 Todesfälle. Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Todesfälle gaben die Gesundheitsbehörden mit 251.498 an. Die Regierung des Landes mit der zweithöchsten Zahl an Corona-Todesfällen weltweit nach den USA hatte in der Pandemie die Krankheitsprävention nicht zur Priorität gemacht. Präsident Jair Bolsonaro spottete über Covid-19 als "kleine Grippe" und drosch teils verbal auf regionale Amtsträger ein, die Aktivitäten einschränkten, um die Ausbreitung der Pandemie zu hemmen.